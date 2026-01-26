Comisia juridică și Comisia specială "România fără violență domestică" au adoptat, în ședință comună, raportul asupra proiectului de lege privind prevenirea și combaterea femicidului și a violențelor care le preced.

Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea femicidelor și a violențelor care le preced și care introduce pentru prima dată în legislația românească conceptul de femicid a fost depus în Parlament la finele lunii octombrie. Acesta merge acum la Senat, prima Cameră sesizată în acest caz pentru dezbatere și vot.

Expunerea de motive a proiectului pornește de la faptul că femicidul este previzibil și prevenibil.

În lipsa unei definiții juridice, a unor date centralizate și a unor instrumente clare de analiză, statul a reacționat până acum tardiv, după producerea tragediei. Legea corectează aceste vulnerabilități și mută responsabilitatea de la victimă pe umerii instituțiilor publice, spune șefa Comisiei "România fără violență domestică”, deputata PNL Alina Gorghiu.

Ce prevede proiectul de lege:

• Definirea juridică a femicidului, pentru prima dată în legislația românească, ca formă extremă de violență bazată pe gen.

• Colectarea și publicarea anuală de date privind femicidul și violențele care îl preced, inclusiv informații despre relația victimă–agresor.

• Protecție reală pentru copiii rămași în urmă – orfanii femicidului sunt recunoscuți ca victime directe, cu măsuri de ocrotire imediată și pedepse agravante atunci când violența are loc în prezența minorilor.

• Întărirea răspunsului penal, prin sancționarea severă a faptelor motivate de gen și a violențelor care preced omorul.

• Educație pentru prevenție, prin introducerea în școli a temelor privind egalitatea de gen, relațiile non-violente și combaterea violenței.

Proiectul este rezultatul unei munci extinse, realizate împreună cu ONG-uri, specialiști, magistrați și profesioniști din domeniu, și reflectă bune practici europene.

