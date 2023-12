Înconjurați de circa 200 de membri de partide, USR, Forța Dreptei și PMP au anunțat luni constituirea oficială a Alianței Dreapta Unită, cu care cele trei formațiuni speră să bată PSD-PNL la alegerile din 2024.

Constituirea Alianței este o încercare disperată a celor trei formațiuni, dintre care una neparlamentară, de a câștiga cât mai multe mandate atât pe plan european, cât și național la alegerile din 2024.

"Este un moment special, un moment al schimbării în România. Anunțăm astăzi, cele trei partide, Forța Dreptei, PMP și USR, Alianța Dreapta Unită. Este alianța care va înlătura acest regim al minciunii, sărăciei și nedreptății de la putere în 2024. (...) PSD-ismul a ajuns la putere în România printr-o fraudă al cărei autor este președintele actual, președintele pe final de mandat Klaus Iohannis. El este cel care a dat gratuit voturile care fuseseră de dreapta și le-a pus în sacoșa PSD-ului pentru a ajunge la guvernare și a pune în practică aceleași apucături pe care le știm de 30 de ani", a spus liderul USR, Cătălin Drulă.

Regimul PSD-PNL, patronat de Klaus Iohannis, a fost prezentat de cei trei lideri politici ca fiind un fel de "stat paralel" de care se plângea și Liviu Dragnea în urmă cu câțiva ani, fără ca ei să facă această asemănare. De asemenea, serviciile secrete și implicare lor în zona politică au fost o tema centrală a conferinței de presă a celor trei.

"O opoziție, chiar dacă nu parlamentară, a rezistat asalturilor unei puteri demente, care a degradat democrația, care folosește instituțiile împotriva opozanților politici. Aici am ajuns, într-un regim al minciunii, al furtului generalizat și care nu crede în dreptul cetățenilor de a a alege. Crezul lor este că oamenii pot fi manipulați la infinit. Oamenii nu pot fi păcăliți. Nu,nu vor să voteze PSD, nu vor să voteze PNL. Oricât se agită Bode, Ciolacu, Iohannis, Hellvig nu veți face oamenii să vă voteze", a continuat Drulă.

Președintele PMP, Eugen Tomac, crede că "milioane de oameni așteptau un mesaj de unitate" prin formarea acestei alianțe.

"Adevărata opoziție a creat aici un pol politic care va schimba din rădăcini mersul lucrurilor așa cum cred cei care l-au așezat cred că tot ceea ce se face în laborator, ceea ce gândesc ei este de fapt ceea ce se întâmplă în România", a explicat Tomac.

Președintele Forța Dreptei, Ludovic Orban, a transmis că, la 34 de ani de la Revoluție, parcă suntem mai aproape de anii '89, decât de ceea ce speram.

"Încep prin a-i transmite un mesaj covrigarului-șef (Marcel Ciolacu - n.r.), care nici astăzi nu și-a pus în CV lucrurile esențiale care definesc o carieră serioasă. (...) De ce ți-e frică nu scapi. Șandramaua voastră, cu tot sprijinul sistemului și al lui Klaus Ioannis, va fi spulberată de vântul schimbării. Există astăzi o România tăcută, dar care dezaprobă tot ceea ce se întâmplă", a declarat Orban.

Calculele pentru alegeri

Deși n-au avansat niciun scor și n-au spus nimic public, potrivit unor surse politice, cele trei formațiuni speră să obțină la primele alegeri din 2024, cele europarlamentare, 6 mandate: 4 pentru USR și câte unul pentru Forța Dreptei și PMP.

Cele trei partide vor candida cu o listă comună de candidați la alegerile europarlamentare din iunie 2024. Primii opt candidați sunt, în ordinea listei: Dan Barna, Vlad Voiculescu, Eugen Tomac, Vlad Botoș, Cristina Prună, Violeta Alexandru, Radu Mihail, Corina Atanasiu.

Întrebați care este opinia oamenilor privind această alianță, Cătălin Drulă a evitat un răspuns clar, adăugând că cercetările sociologice arată că "această guvernare duce țara într-o direcție greșită, ceea ce 4 din 5 români cred", dar și că "această alianță luptă pentru câștigarea alegerilor europarlamentare".

Șeful USR a transmis că nu vrea să facă pronosticuri, pentru că proiectul Alianța Dreapta Unită este despre întreg anul electoral 2024.

Ludovic Orban a intervenit la microfon și a spus că se fac "cercetări sociologice autentice pe care nu le dăm publicității în mass media pentru că, și dacă am vrea, ne-ar fi foarte greu să le promovăm", el făcând o aluzie la faptul că PSD și PNL au cumpărat presa cu milioane de euro.

Nici despre candidatul la prezidențiale n-au vrut cei trei lideri să spună ceva, dar la nivel declarativ au transmis că vor să dea viitorul președinte al țării.

Alianța Dreapta Unită, construită în jurul USR

Alianța a luat naștere în jurul USR, care în ultimele sondaje adună în jur de 15% în intențiile de vot, în timp ce Forța Dreptei și PMP se învârt în jurul a 1%.

USR are acum 64 de parlamentari și 38 de primari și consilieri județeni. PMP nu a mai prins niciun loc în Parlament la ultimele alegeri, însă are are 50 de primari și peste 2.000 de consilieri, în timp ce partidul lui Ludovic Orban are 16 parlamentari care au plecat din PNL după venirea lui Florin Cîțu la frâiele partidului.

Primăria Capitalei - Alianța îl susține pe Nicușor Dan pentru un nou mandat?

"Am făcut parte dintr-o majoritate care l-a susținut pe Nicușor Dan, facem în continuare parte din această majoritate și avem un parteneriat. Evident, primarul în funcție, susținut de un partid, este candidatul natural. Am înțeles că își dorește un nou mandat", a spus Cătălin Drulă.

Întrebat dacă i se va cere actulului primar general să se înscrie în unul dintre partide, Drulă a răspuns că nu vrea să fie "pe tărâmul speculațiilor" și a evitat din nou un răspuns clar.