Primarul general, Gabriela Firea, susține, după ce Curtea de Apel București a decis anularea tuturor hotărârilor de înființare ale Companiilor Municipale, că aceste vor funcționa în continuare.

"Nu s-a transferat niciun patrimoniu de la Municipiu către companii, prin urmare sub nicio formă nu s-ar fi putut pune problema, condiţionalitatea, ca votul înfiinţării să fie de două treimi, ci un vot de majoritate simplă, jumătate plus unu. Nu s-a dezmembrat absolut nimic din patrimoniul Municipiului Bucureşti către companiile municipale nou înfiinţate, care vor continua să lucreze de mâine dimineaţă. Nu s-a întâmplat nimic, ele nu sunt radiate de la Registrul Comerţului. Dacă s-ar pune problema radierii ar fi vorba despre un nou proces pe care domniile lor ar trebui să îl câştige, deocamdată nu au câştigat un proces de radiere, şi câtă vreme societăţile nu sunt radiate, ele sunt legal înfiinţate şi vor funcţiona în continuare. Această dezbatere, două treimei, jumătate plus unu, probabil va continua şi se va elucida, sunt convinsă, în perioada următoare", a declarat Gabriela Firea pentru Realitatea TV, notează Agerpres.