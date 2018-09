Gabriela Firea susține că Liviu Dragnea vrea să o mazilească, dar nu mâna altora. Victor Ponta se implică și el în scandalul din PSD, publicând o fotografie cu Dragnea, George Maior și Laura Codruța Kovesi.

"Am simtit o usoară amenințare din partea domnului Dragnea, dar sunt obișnuită cu metodele domniei sale, a subliniat că am făcut o echipă timp de doi ani. Sunt mult mai devotată românilor. Că nu mai sunt acum, cum spun unii colegi, obedientă față de domnul Dragnea, nu înseamnă că nu sunt atașată față de echipă. A zis domnul Dragnea că nu va spune să fiu exclusă. Vrea să mă mazilească, dar cu mâna altora. Am încredere că toți colegii mei care știu nu vor fi de acord cu posibile jocuri de culise puse la cale de domnul Dragnea", a declarat duminică seara, la Antena 3, Gabriela Firea, după declarațiile liderului PSD la același post tv.

Și fostul premier Victor Ponta a avut o reacție după afirmațiile lui Dragnea, publicând pe Facebook o fotografie în care apar președintele PSD, George Maior și Laura Codruța Kovesi.

”Da stimati romani - Liviu Dragnea lupta cu Maior, cu Kovesi , cu Statul Paralel , cu Soros - bla bla! Minciuni ridicole pentru cei care inca mai vor sa se lase prostiti!Ah - da / si Liviu Dragnea este cel mai bun exemplu de familie trafitionala , nu e asa?Adevarul este ca Liviu Dragnea lupta doar ca sa isi ascunda banii de la Teldrum si Farmavet , sa scape de raspundere penala si sa isi promveze propriul interes !!!Romania, resursele sale naturale, Parlamentul, Guvernul sau PSD sunt simple instrumente pentru propasirea lui si a familiei sale!Sper sa il intrebe Razvan Dumitrescu in direct in emisiune / daca nu are timp Ii rog pe curajosii din CEX ul PSD si pe cei care isi rup camasa de pe ei la televizor pt "Dl Presedinte Dragnea” sa il intrebe cat de tare lupta el cu George Maior in anii trecuti!Trebuie sa terminam definitiv cu aceasta minciuna si ipocrizie care isi bate joc de bunul nostru simt dar si de viitorul nostru! Eu am acesta datorie!”, a scris Ponta.