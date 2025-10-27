Șeful interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni că, în urma unei ședințe a filialei București, marți, în Comitetul Politic Național se va propune ca edilul de la Sectorul 4, Daniel Băluță, să fie candidat la Primăria Capitalei.

Firea predă și șefia PSD București către Băluță, ea urmând să fie vicepreședintă pe regiunea București-Ilfov a formațiunii.

"Scopul nostru este acela de a recâștiga Primăria Generală a Capitalei. Ne propunem acest lucru și, de data aceasta, sunt convinsă că vom fi mult mai bine organizați și suntem acum și solidari între noi și intrăm în această campanie cu prima șansă și sunt absolut convinsă că, prin colegul nostru Daniel Băluță, vom recâștiga Primăria Generală", a spus Firea.

Ea a adăugat că "suntem cu toții de acord că ceea ce se întâmplă în această perioadă în București nu este de dorit și cetățenii își doresc o schimbare în sensul bun al cuvântului în ceea ce privește traficul, termoficarea, curățenia, investițiile din spitale, ceea ce se întâmplă în parcuri, că până la urmă și lucrurile care par mici sunt importante pentru cetățeni".

""Am vorbit despre toate aceste lucruri, îl susținem din toate punctele de vedere în sensul și administrativ și politic pe colegul nostru Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, să candideze și să câștige Primăria Generală a Capitalei", a continuat ea.

În ceea ce o privește, Gabriela Firea a precizat că, "tocmai pentru ca Daniel să nu treacă prin ceea ce am trecut eu și să nu fie o victimă, până la urmă, așa cum am fost eu din punct de vedere politic, vrem să-i oferim absolut toate instrumentele necesare și umane, care sunt cele mai importante, spun eu, sprijinul uman, sinceritatea noastră, coagularea echipei, de asemenea forța politică și forța administrativă".

Daniel Băluță a declarat că el nu este "omul care poate să facă miracole în câteva zile, dar ceea ce pot promite este că viața noastră se va îmbunătăți și orașul va deveni casa noastră, așa cum ne dorim cu toții".

"Va fi un oraș sigur, va fi un oraș liniștit, un oraș în care nu trebuie să se mai întâmple incidente cum am văzut, un oraș în care aerul este respirabil. Mă feresc să știți de clișee pentru că lucrurile astea, din păcate, sunt repetate deseori, dar cred că mai important decât orice pentru cei care nu au fost în Sectorul 4 este să lansez o invitație către alegători să vină să vadă cum arată astăzi Sectorul 4, să vină să vadă școlile noastre, să vină să vadă patinoarul, să vină să vadă locurile de parcare, să vină să vadă traficul din Sectorul 4. Cred că este cea mai importantă carte de vizită și cel mai important lucru pe care pot să-l fac pentru oameni astăzi", a spus edilul.