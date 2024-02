Senatoarea PSD Gabriela Firea, care încă așteaptă să fie desemnată oficial în cursa pentru Primăria Capitalei, continuă să se plângă în presă că rămâne "candidatul la candidatură".

„Probabil că încă se fac anumite analize, evaluări, ceea ce nu este rău. Ceea ce am asdus eu în discuție este faptul că în cazul scenariului mai mult decât probabil de cuplare a alegerilor locale cu europarlamentare, timpul este foarte scurt. Timpul nu mai are răbdare. Va fi foarte greu și vom avea un start incert dacă se amână luarea unei decizii sau dacă aceasta se va lua foarte târziu pentru că vom avea un dezavantaj față de ceilalți competitori. În cazul în care funcția de primar general este inclusă în cadrul unei negocieri mai ample care vizează președinția, guvernarea, Senatul, Camera Deputaților nu este nimic rău nici în acest lucru și eu accept, noi ceilalți colegi suntem de acord și sunt convinsă că vor înțelege și cetățenii, doar că toate aceste lucruri trebuie să fie cât se poate de liber, sincer spuse, argumentate și acceptate de către toată lumea”, a spus, luni, Firea, la postul B1TV.

Gabriela Firea a exclus posibilitatea de a folosi funcția de primar general pentru a prelua șefia PSD și a propus în acest sens un acord în interiorul PSD prin care canidatul la PMB să renunțe la pretenția conducerii PSD.

„În ceea ce mă privește am văzut de asemenea o altă discuție și o altă temere, că potențialul candidat la Primăria Capitalei și în cazul în care ar câștiga, indiferent de numele său, ar fi un potențial pericol politic pentru că ar emite anumite pretenții la președinția partidului. Eu sunt dispusă să propun și să susțin orice moratoriu al candidatului devenit câștigător la Primăria Capitalei, un moratoriu în interiorul partidului prin care acel candidat câștigător își asumă să nu aibă niciun fel de pretenții politice în sensul preluării formațiunii politice, pentru că nu doar aici la noi ci și la alte formațiuni politice au fost astfel de discuții, să se valideze un candidat cu un potențial mai scăzut din punct de vedere politic și ca percpție publică, practic am simplifica lucrurile. Eu una sunt dispusă să susțin orice fel de moratoriu prin care să se vadă buna credință, faptul că mi-aș dori să pot să muncesc pentru bucureșteni. Nu aș folosi Primăria Capitalei pentru o trambulină politică în sensul preluării unor funcții”, a continuat ea.

Întrebată dacă Marcel Ciolacu se teme de ea, senatoarea a răspuns: „Probabil că domnului Ciolacu, ca și mie, nu ne este teamă decât de Dumnezeu, nu de colegi, cu atât mai puțin de cetățeni. Ceea ce resimt eu din discuțiile directe cu cetățenii, este o ușoară dezamăgire, ca un fel de murmur, se folosește fix campania împotriva mea în calitate de candidat social-democrat și primar social-demcorat pe care a folosit-o USR-ul acum trei ani împotriva mea. Nu e corect ca noi între noi să folosim argumentele opoziției. Aici încă o dată îmi exprim buna credință pe care o manifest și o susțin. Mă refer spre exemplu la anumite comentarii care se fac în spatele scenei și mi-aș dori ca toate discuțiile să fie pe scenă, transparent. Să aibă acces toată lumea la informații, cum că din păcate eu am o mare notorietate, am și o intenție de vot în jurul a 30%, dar exstă și un grad ridicat sau semnificativ de așa numitul hate. În momentul în care ajungi politician în jurul cifrei de 40%, chiar dacă în urma unor evenimente nefericite scazi de la 38% la 32% dar rămâi cu un nucleu dur de peste 30% este și normal, sociologic vorbind, să ai un grad de respingere din partea opoziției. Și eu eu respectpe acei alegători care își exprimpă intenția de a fi pentru celelalte partide politice pentru că asta înseamnă democrație. Rămân candidatul la candidatură. Este o onoare. Nu lupt pentru mine, am o profesie pe care o pot face oricând, lupt pentru principii, pentru idealuri, pentru oamenii care au încredere în noi”.