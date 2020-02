Primarul general Gabriela Firea, prezentă duminică la Convenția Națională a Pro România, a spus că Victor Ponta a fost cel mai performant premier din ultimii ani. Ea a adăugat că speră să nu fie dată afară din PSD pentru că s-a dus la eveniment.

"I-am spus lui Victor: sper să nu fiu dată afară din partid că am venit la această întâlnire. Eu sper că au trecut acele vremuri. (...) Am acceptat din prima secundă invitația domnului președinte Victor Ponta, colegului nostru Victor, de a fi astăzi împreună", a explicat Gabriela Firea.

Ea a spus că Victor Ponta a fost "cel mai performant premier pe care l-a avut România în ultimii ani".

"Nu trebuie să ne fie rușine să recunoaștem, trebuie să ne uităm unde am greșit, ce am greșit și de ce am schimbat trei premieri în trei ani? De ce nu am ales premieri ca Victor Ponta? Să ne punem această întrebare. Dacă nici acum nu sunt dată afară din CEx, înseamnă că s-a schimbat PSD", a mai precizat ea.

La eveniment participă și președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.