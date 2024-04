Președintele PSD, Marcel Ciolacu, și șefa organizației din București, Gabriela Firea, a căror relație nu este deloc atât de "caldă" precum o prezintă ei în spațiul public, au susținut primele declarații de presă după "rocada" de candidați la PMB.

"Era de-a dreptul ridicol ca cele două mari partide din România să fie nu jucători, ci arbitrii și să fi arbitrat cine câștigă: Nicușor Dan sau Piedone. Este inadmisibil așa ceva atât pentru PSD, cât și pentru PNL și cred că aseară am luat decizia corectă ca cei doi președinți de organizații, Firea și Burduja, să fie candidații. Cu toate regeretele, pentru că suntem într-o Coaliție și o Alianță, sunt ferm convins că pe 9 iunie doamna Firea va fi din nou primarul general al Capitașei", a spus Ciolacu la evenimentul de lansare a candidatului Alianței PSD-PNL pentru primăria Sectorului 2, Rareș Hopincă.

"Am fost și sunt motivată să muncesc. Întotdeauna am fost o persoană extrem de activă și implicată și am știut să fac echipă cu colegii mei atât din Consiliu General, cat și cu primarii de sectoare și cu reprezentanții ministerelor. Acum avem o șansă în plus dată fiind relația foarte bună pe care o vom avea ca primari cu Guvernul prin persoana domnului prim-ministru Marcel Ciolacu și sunt convinsă că toți membrii și simpatizanții noștri se vor mobiliza în această perioadă nu doar pentru a strânge semnături, de această dată pentru candidatura mea și a colegilor din Consiliu General, ci și pentru a încerca să le explicăm bucureștenilor că, deși timpul este foarte scurt, votul trebuie să fie unul util. Pentru ce un vot? Pentru curățenia Capitalei, pentru în București fără gropi, fără șobolani, fără parcuri neîngrijite, un București în care să ne facă din nou plăcere să trăim, să muncim, nu doar să locuim, și să abordăm toate problemele Capitalei cu mult profesionalism și făcând echipă", a declartat Gabriela Firea de lângă Marcel Ciolacu.

Ea a mai spus că sigur "vom avea timp și de strâns semnături, asta ar fi, să spunem, ultima noastră problemă". Dosarele cu candidați și semnăturile de susținere se depun până pe 30 aprilie, ora 23:59.

Marcel Ciolacu, cu o atitudine cordială, a declarat că "o să mă implic direct, dacă doamna Firea o să-mi permită și cu echipa dânsei de campanie, o să particip direct la strângerea de semnături în București".

Gabriela Firea a fost "consolată" de PSD cu un loc eligibil pe lista la europarlamentare când a aflat că nu este candidata nici a partidului, nici a Alianței la alegerile locale. Acum, pe ultima sută de metri, deși are șanse mici să prindă un al doilea mandat de primar general, cu siguranță va ajunge eurodeputată, ceea ce Marcel Ciolacu își dorește, pentru că, potrivit unor surse din partid, acesta o vede ca pe o amenințare în ceea ce privește fotoliul de lider al partidului.