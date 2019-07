Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că a primit mai multe telefoane de la colegii din țară în care îi reproșau cu nu vrea să se implice în alegerile prezidențiale și că păstrează procentajul "destul de mare" pentru primărie.

"Am primit mai multe telefoane de la colegi din țară, mai ales primari, în care mi s-a reproșat că au sentimentul că nu vreau să mă implic, deși am un procent destul de mare, și că cumva aș vrea să îmi conserv procentajul doar pentru primărie. Am stat și am reflectat. În acest context am făcut acea declarație, săptămâna trecută, că vin la ședințele CEx și la toate analizele pentru desemnarea unui candidat", a spus Firea.

Aceasta a mai adăugat că nu spune nici da, nici nu, ci trebuie să decidă colegii din PSD dacă va candida sau nu.

"Sunt deschisă unor discuții. Nu spun acum da sau nu. Singurii care trebuie să decidă sunt membrii PSD. Mi-aș dori să fie o discuție reală cu colegii, președinții de consilii județene, ar fi păcat să reiasă candidatul din aranjamante”, a mai spus Gabriela Firea.