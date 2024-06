Gabriela Firea a declarat vineri că pe TikTok au circulat mesaje false despre ea și că singurul vinovat pentru dezastrul de la alegeri este că nu a inventat "teme sau alte subiecte colaterale administrației".

"Nu am mers pe un mesaj de emoție, nu am inventat teme sau alte subiecte colaterale administrației. Eu am vorbit doar despre ceea ce am făcut și ceea ce vreau să fac. Probabil că această campanie a fost considerată anostă, nu a avut nimic emoțional. Eu vorbeam despre calitatea vieții cetățenilor și ceilalți vorbeau despre faptul că vin comuniștii dacă voi fi aleasă. Nu mai vine niciun comunist și nu se va da nicio interdicție", a declarat Firea după o ședință a conducerii partidului care a avut loc la Sâmbăta de Sus.

Ea a adăugat că are prieteni care stăteau la cozi la vot și "veneau tineri și spuneau că, dacă voi fi eu votată, nu vor mai fi lăsați să meargă la studii în străinătate sau să muncească".

"Ferească Dumnezeu așa ceva! Și asta m-am întrebat de unde e și am aflat că în TikTok s-au dat astfel de mesaje împotriva mea că, dacă voi fi aleasă, nu vor mai fi lăsați la studii sau să lucreze. Vă dați seama ce manipulare, dar nu mai contează, singurul vinovat sunt eu. Trebuia să muncesc mai mult, să fac mai mult", a continuat ea.

Întrebată dacă Marcel Ciolacu are vreo vină că a pierdut alegerile, Firea a spus că nu.