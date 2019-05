Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a scris duminică noaptea pe pagina sa de Facebook că este surprinsă de declarația lui Liviu Dragnea privind recomandarea sa ca posibil candidat al PSD la alegerile prezidențiale.

"Sunt surprinsă de declarația Domnului Dragnea privind recomandarea mea că posibil candidat al PSD la alegerile prezidențiale. Nu am discutat acest subiect cu Domnia-să nici acum și nici când eram în conducerea PSD. În anul 2016, Domnul Dragnea m-a propus candidat la Primăria Capitalei și atunci nu numai că i-am mulțumit dar am și muncit pînă la epuizare. Am câștigat și am creat împreună cu echipă noastră un suflu nou, de succes, pentru parlamentare, unde m-am implicat fără rezerve pentru partid și implicit pentru președintele acestuia, la fel că mulți colegi primari din țara", a scris Firea pe contul său de Facebook.





Ea mai spune că, după câștigarea alegerilor parlamentare din 2016, "din păcate, am fost tranformata în sac de box", iar unii miniștrii i-au spus, după ce au fost schimbați, că nu au ajutat Primăria Capitalei pentru că nu era dat un ok de "sus”, că să "nu crească Firea în sondaje”.

Firea acuză că proiectele Capitalei au fost "boicotate" de unii membri din Guvern, iar sănătatea sa a atârnat de un fir de ață în ultima perioadă.

Au fost boicotate proiecte ale Bucureștiului de către unii membri ai guvernelor care s-au succedat și am fost și sunt blocată de PNL și USR în Consiliul General. Cum ar fi arătat azi scorul PSD dacă erau îndeplinite promisiunile din campaniile electorale atât în Capitală, cât și în întreagă țara? Sănătatea mea, în ultimele șase luni, a atârnat de un fir de ață. Am avut mai multe intervenții și o operație dificilă iar în vară această mai urmează una complexă, sper finală", a mai scris edilul.