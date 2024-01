Senatoarea PSD Gabriela Firea începe să lanseze din nou mesaje de campanie, cu atacuri la actuala administrație din București, deși social-democrații nu se grăbesc încă să o arunce oficial în cursa pentru un nou mandat la Primăria Generală.

Într-un mesaj postat marți pe Facebook, Firea se întreabă "Unde este salariul de 1.400 de euro promis de Dreapta Unită în București? Unde este dușul cu apă caldă pentru toți bucureștenii, a doua zi după alegeri? Unde este revoluția revoluțiilor în trafic și poluare? Unde sunt specialiștii de peste Ocean?".

Ea spune că acestea "sunt întrebări pe care și le pun toți bucureștenii păcăliți cu mesajele mincinoase din campania electorală".

"Visul s-a spulberat repede pentru că în apartamente este frig în continuare, este tot aglomerație în trafic și orașul este mai murdar ca niciodată. USR și PNL, prin organizațiile din București, conduc guvernarea locală de 3 ani și 4 luni. Au majoritatea în Consiliul General și sprijină împreună primarul general care a primit inclusiv de la Guvernul social-democrat fonduri duble față de mandatul în care am ocupat eu această funcție. Am discutat împreună cu toți colegii mei consilieri generali social-democrați despre proiectele pe care noi le-am propus pentru oameni și care au rămas încremenite din 2020. Echipa social-democrată este pregătită să continue munca pentru bucureșteni!", a mai scris aceasta.

Firea e gata, PSD-ul... nu prea

Gabriela Firea a declarat duminică, despre o ezitare din partea conducerii PSD privind candidatura sa la Primăria Capitalei, că așa simte pentru că s-a statuat și este prezentată drept canadidatul ”deocamdată”, ceea ce nu o face să se simtă foarte bine.

Firea arată că va tranșa acest lucru în interiorul partidului. Ea a mai spus că politica este un sport de echipă și nu poate de una singură, pentru că nu este un haiduc, să se ducă să spună, gata, m-am supărat că există o ezitare și nu sunt anunțată oficial, mă duc și îmi fac culoar separat.



”În privința Bucureștiului, știți, mi se spune, tu trebuie să te hotărăști și eu am spus de fiecare dată, și asta pot să spun public, nu e nicio discuție confidențială sau vreun secret că eu sunt foarte hotărâtă, știu ce am făcut în cei 4 ani de primar, pe ce echipă m-am bizuit, pe ce tehnicieni, ce proiecte am lăsat la Primăria Capitalei și știu ce s-a întâmplat în cei trei ani și ceva. Problema este că politica este un sport de echipă, dacă nu suntem împreună în echipă dornici să revenim la primărie și să facem lucruri pentru oameni (..) Eu nu pot de una singură, eu nu sunt un haiduc, să mă duc să spun, gata, m-am supărat că există o ezitare și nu sunt anunțată oficial, eu mă duc și îmi fac culoar separat. Eu sunt membru al acestei echipe și aici rămân, în această echipă. Am votat PSD și când nu eram membru PSD”, a spus Gabriela Firea la Prima News, citată de News.ro.

Gabriela Firea a menționat că este nevoie să fie toți împreună, președinții celor șase sectoare, candidații de la cele șase sectoare ale Capitalei, primarii care sunt acum în funcție, colegii noștri din PSD și aliații PSD.

Întrebată dacă va pleca din partid, în cazul în care nu va fi candidatul PSD la Primăria Capitalei, Gabriela Firea a spus: ”Nu plec sub nicio formă, sunt membru PSD, nu am venit aici pentru funcții”.

"Resuscitată", dar lăsată pe bară

În noiembrie 2023, Gabriela Firea s-a reîntors la șefia PSD București și în funcția de prim-vicepreședinte al partidului, după ce în iulie s-a autosuspendat din funcții și a demisionat de la conducerea Ministerului Familiei, în contextul scandalului privind "azilele groazei". Firea a negat atunci că ea și sora sa, Nela Vică Andrieș, au avut atribuții în domeniul bătrânilor, precizând că s-a ocupat de alte categorii din domeniul social.

Presa a relatat că Nela Vica Andrieș (fostă Vrînceanu), sora ministrului Gabriela Firea, a lucrat la Direcția de Asistență Socială (DAS) a Primăriei Voluntari și la direcția omoloagă a județului Ilfov, lucru pe care ministrul Firea nu l-a negat, însă aceasta spune că nu bătrânii nu intrau în atribuțiile surorii. Primarul orașului Voluntari este de mai bine de 20 de ani Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea.

„Între august 2018 și februarie 2023, sora mea a lucrat efectiv la DAS Voluntari doar opt luni și în domeniul copiilor, nu al adulților sau al persoanelor cu dizabilități. Nici din februarie 2023, când s-a transferat la DGASPC Ilfov, sora mea nu a lucrat în domeniul persoanelor vârstnice sau adulte cu handicap, ci are atribuții pe programe educative pentru copii”, a transmis, atunci, Gabriela Firea.

"Firea primar", spunea Ciolacu acum un an

În februarie 2023, când încă aștepta să devină premier, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că Gabriela Firea va fi candidatul social-democraților la următoarele alegeri pentru Primăria Capitalei.

Întrebat dacă nu se teme că la urne vor merge acei oameni care vot vota "din ură", Ciolacu a răspuns: "Dar de ce s-o urăști pe Gabriela Firea? Nu înțeleg. (...) A pierdut într-un anumit context. Și vedeți ce se întâmplă în acest moment în București. Eu sunt ferm convins că, în București, electoratul de stânga este mai numeros decât electoratul de dreapta. În acel moment (precedentul scrutin pentru Primăria Capitalei) a fost o poveste, nu prea de succes, a unor candidați PNL și USR, care nu aveau nicio treabă cu administrația, lucru evident. Trebuie să ai anumite calități să fii primarul Bucureștilor, sau primar de sector, să faci administrație Trebuie să-ți placă și să înțelegi acest lucru. Din punctul meu de vedere, cred că cel mai bun candidat, de departe, nu doar de la PSD, ci de la toate partidele, va fi Gabriela Firea".

Imediat după scandalul cu azilele de bătrâni, tonul PSD s-a schimbat puțin: de la candidat 100%, Firea a ajuns o posibilă candidată.

În iulie 2023, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romașcanu, a fost întrebat despre viitorul Gabrielei Firea în funcții de conducere și a spus că, atâta timp cât este autosuspendată, ea nu va mai participa la ședințele conducerii PSD și nu își va mai exercita drepturile și obligațiile de președinte de filială și de prim-vicepreședinte PSD, urmând ca după rezultatele anchetei privind condițiile inumane din azilele din Ilfov să se ia o decizie finală.



Întrebat dacă în aceste condiții ea ar mai putea fi susținută de PSD pentru Primăria Capitalei, a răspuns că nu este exclus, pentru că "lucrurile sunt în dinamică" și mai este "un an și două luni până la alegerile locale, iar în politică și o săptămână e foarte mult".

Ciolacu era atunci de părere că Gabriela Firea nu a greșit cu nimic "din punct de vedere instituțional și nu a avut nicio atribuție în ceea ce privește centrele pentru persoane cu dizabilități".

"Presupun că demisia sa a venit în urma unor dezvăluiri făcute de către presă și să fie un lucru din care să învățăm toți, să avem grijă la oamenii care apar pe lângă persoanele publice. Cei care ne filmează, ne fotografiază sunt binevoitori, ca pe urmă să folosească aceste conjuncturi că să își vadă anumite scopuri economice. Este un cost mare, dar cred că toți trebuie să avem foarte mare grijă cu cei care apar din când în când în anturajul nostru", a mai detaliat premierul la momentul acela.

Totuși, pare că relațiile s-au răcit, iar Gabriela Firea simte acest lucru și începe să pozeze în victimă, speculând că în PSD nu există deocamdată o persoană mai potrivită să-l învingă pe Nicușor Dan.