Senatorii au votat miercuri pentru ridicarea imunității social-democratului Florian Bodog, acuzat de procurorii DNA că a angajat un consilier când era ministru al Sănătății care nu s-a prezentat la serviciu, dar a primit salariul timp de un an.

Votul din plenul Senatului a fost secret și s-a exprimat cu bile, iar reprezentanții PNL, PSD, USR PLUS, AUR și UDMR au anunțat dinainte că vor vota favorabil solicitarea DNA.

Pentru ridicarea imunității lui Florian Bodog au votat 98 de senatori, 24 "împotrivă" și o abținere.

În cadrul dezbaterilor, Florian Bodog s-a declarat din nou nevinovat, adăugând că nu îi este frică de justiție și are încredere în ea.

"Din start vă spun că nu vă voi cere să votați împotriva solicitării, pentru că nu am nimic de ascuns. Nu este prima dată când am fost invitat la DNA sau la Parchet. După ce mi s-a finalizat mandatul de ministru am fost invitat la Parchetul general, fiind reclamat de actualul director Unifarm că am vrut să îl schimb politic. Nu stă în pixul ministrului acest lucru, însă aș fi vrut să îl schimb. Erau două rapoarte ale Corpului de control de la doi prim-miniștri care spuneau că trebuie schimbat", a spus Florian Bodog.

Luni, senatorii juriști au respins cererea DNA de încuviințare a urmăririi penale a fostului ministru al Sănătății, Florian Bodog. Votul în Comisia juridică a fost secret. Șase senatori au votat "pentru", șase s-au abținut și unul a votat "împotrivă".

Procurorii DNA au solicitat Senatului încuviințarea urmăririi penale a lui Florian Bodog, pe care îl acuză că atunci când a deținut poziția de ministru ar fi acționat pentru ca o persoană angajată în funcția de consilier personal să își încaseze salariul pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu și fără să fi prestat activitățile la care era obligată prin contract.

În 2019, senatorii au respins o solicitare similară cu privire la Florian Bodog, ulterior procurorii obținând date privind comiterea de către acesta a altor patru infracțiuni: fals în înscrisuri și abuz în serviciu.