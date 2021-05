Premierul Florin Cîțu spune că nu s-a referit la presă când a spus că în 30 de ani aceasta nu s-a civilizat.

"Nu a fost la adresa presei (afirmația - n.r.). Eu am spus că voi da declarații și voi anunța presa din Parlament și voi da declarații la Guvern. Am stat întotdeauna off cu presa (discuții informale - n.r.). A fost un moment când eu mergeam de la plen către grupul PNL de la Senat. Nu aveam nimic de declarat", a explicat premierul.

Cîțu a spus că nu i se pare normal să fie fugărit de presă.

"Eu cred că oamenii trebuie să înțeleagă că dau declarații atunci când am ceva de spus. Acum că presa te aleargă... Am fost foarte transparent cu toată lumea. (...) Dacă nu am nimic de declarat, nu pot să stau să inventez lucruri. Asta este și vina noastră, a politicienilor, că mergem să declarăm orice și ne dăm cu părerea despre orice. Eu nu sunt acest gen de politician. Dacă nu am nimic de spus, nu spun, oricât m-ai alerga", a comentat prim-ministrul.

Întrebat dacă își va prezenta scuze jurnaliștilor, Florin Cîțu a refuzat, completând că "tot acel spectacol nu dă bine la televizor".

Premierul Florin Cîțu a avut miercuri o ieșire nervoasă la adresa presei, atunci când jurnaliștii s-au dus după el pe holurile Parlamentului pentru a discuta cu el despre PNRR.

Dialogul dintre jurnaliștii de la Parlament și Florin Cîțu:

Jurnalist: Doar cu Liviu Dragnea mai făceam astfel de imagini. Vă plac?

Florin Cîțu: Nu v-ați civilizat în 30 de ani de zile. În orice țară civilizată, declarații se dau într-un spațiu normal. Vă așteptăm la Guvern, la declarații.

Jurnalist: De ce ne spuneți că nu suntem civilizați?

Jurnalist: Ne-ați jignit, domnule premier. Așteptăm scuze din partea dumneavoastră, pentru că ne-ați spus că în 30 de ani nu ne-am civilizat.

Florin Cîțu: Am spus că declarațiile le dau la Guvern.

Jurnalist: Ați spus că nu suntem civilizați. În 30 de ani nu ne-am civilizat.

Jurnalist: Dumneavoastră sunteți un om civilizat pentru că ne jigniți, domnule premier?

Florin Cîțu: Nu v-am jignit. Am spus foarte clar că declarațiile le fac la Guvern, într-un cadru normal, frumos, nu alergăm unii după alții.