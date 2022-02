Președintele PNL, Florin Cîțu, a anunțat luni că va discuta în coaliție cu partenerii de guvernare de la PSD despre campaniile din online plătite de aceștia pentru a-l denigra.

"Am discutat în BEx, am spus că este o campanie. Mi-a fost adusă la cunoștință, am văzut-o și mi se pare că nu se face, dar vom discuta în coaliție. Am văzut niște postări plătite pe rețelele de socializare ale TSD", a declarat Florin Cîțu la finalul ședinței conducerii PNL.

Întrebat cum vede aceste acțiuni de la cei care sunt partenerii lui de guvernare, liderul PNL a spus că se va discuta în coaliție pentru a nu fi interpretări greșite, dar nu i se pare corect "să ataci cu bani de la partid președintele celuilalt partid aflat în coaliție".

El nu crede că această campanie poate strica relațiile de guvernare.

Redăm mai jos una dintre postările TSD România de pe Facebook: