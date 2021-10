Premierul demis Florin Cîțu a fost întrebat marți ce înseamnă "bunăstarea" despre care tot vorbește și cum o vede el, în condițiile în care România se confruntă cu o creștere a prețurilor în toate domeniile.

"Nu vă vorbesc constant despre bunăstare, vreau să vă spun că o guvernare liberală este aceea care va aduce bunăstarea românilor. V-am spus și acum câteva zile, vă spun și acum ce înseamnă. În acest moment, dacă anul acesta nu am fi stabilizat economia și nu am fi avut o creștere economică peste așteptări și nu ar fi fost venituri la buget peste așteptări, tot ceea ce facem în această iarnă cu reducerea sau cu compensarea facturilor, cu amânarea lor, cu plafonarea lor, toate acestea reprezintă costuri pe care le obținem de la buget. Dacă nu aveam bani în plus la buget, dacă nu aveam creștere economică mai mare, am fi avut un deficit bugetar mai mare. Nu avem. Asta înseamnă că avem mai mulți bani de împărțit și aceștia îi vor ajuta pe românii care au nevoie. Acolo se vede, în acest moment, această creștere economică peste așteptări și faptul că am gestionat bine această economie", a spus Cîțu, întrebat ce înseamnă bunăstare.

De asemenea, întrebat cum vede el bunăstarea, premierul demis a replicat: "Se vede la toți românii. Este important la români să se vadă".