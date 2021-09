Premierul Florin Cîțu spune că doar el a susținut campania de vaccinare și a acuzat din nou USR PLUS că se consideră un partid pro-european, dar s-a aliat cu AUR - "un partid antivaccinist și extremist".

"M-am asigurat tot timpul ca fluxurile să funcționeze și oamenii să se vaccineze. Am avut un anumit plan. Așa am trecut noi prin pandemie, ne-am pregătit, chiar dacă nu am avut resursele altor țări. România a fost între campioane la început. După ce s-a atins un anumit prag și am văzut că rata de infectare a scăzut, nici campania de vaccinare nu a mai mers", a declarat Florin Cîțu la Iași.

Florin Cîțu a adăigat că "e greu să ai o campanie de vaccinare când e susținută doar de premier, iar restul stau pe margine și critică".

"Eu nu am văzut pe cineva de la PSD să meargă în vreun centru de vaccinare. Acum o să fie și mai complicat pentru că avem un partid care spune că este pro-european (USR PLUS - n.r.), dar promovează și susține un partid antivaccinist și extremist (AUR - n.r.) și tot nouă, PNL, ne revine responsabilitatea să mergem cu această campanie înainte", a mai completat premierul.