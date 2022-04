Președintele PNL, FLorin Cîțu, a anunțat că pentru sâmbătă, la ora 12:00, a fost convocat un Birou Executiv în care se va discuta și despre nemulțumirile unor lideri la adresa lui.

"Eu am tot discutat cu președinții de filiale din țară și știam că sunt nemulțumiri, foarte multe care nu aveau legătură cu PNL. Am avut o discuție și joi seară cu prim-vicepreședinții și da, am fost vocal și rămân împotriva unor măsuri populiste care pun în pericol stabilitatea României. Am spus că există riscul inflației de 10%, care este acum aici", a declarat Florin Cîțu.

El a mai spus că guvernarea, care "nu este optimă", nu o vede doar el, ci și românii.

Cîțu a vorbit despre rata mare a șomajului, afirmând că sunt lucruri pe care puteau să le facă mai bine guvernanții.

Un alt motiv pentru care i se cere demisia este faptul că nu ar vrea să pună în aplicare programul de dezvoltare locală "Anghel Saligny".

"Să spui că eu nu vreau să aplic programul, când eu am riscat o guvernare și postul de premier pentru a adopta Anghel Saligny, este bizar", a spus Cîțu, care a pasat responsabilitatea la Ministerul Dezvoltării și la Guvern.

Întrebat dacă ia în calcul să facă un pas în spate, Cîțu a refuzat să răspundă.

Șeful PNL a mai declarat că echipa cu care a pornit la drum acum 6 luni de zile a făcut-o pentru România. "Plec în SUA pentru a reprezenta România și mă întorc acasă cu această situație fără să avem o discuție", a comentat el.

Întrebat câte organizații județene îl susțin, Florin Cîțu a răspuns că asta se va vedea la Congres.

De asemenea, Cîțu a declarat că președintele Klaus Iohannis, care l-a susținut să devină liderul formațiunii, nu se implică acum în discuțiile din partid.

În final, Florin Cîțu a spus că, dacă nu va mai conduce PNL și Senatul, va continua să fie liberal și să apere principiile liberale. Râzând, Cîțu a conchis că este de părere că "echipa câștigătoare" s-a destrămat cât a fost plecat în SUA.