Ministrul finanțelor a promis că vor fi alocate sume suplimentare pentru transporturi și economie la rectificarea bugetară.

„Guvernul liberal va fi primul din istorie care va trece Carpatii cu autostrada. Vom trece Carpații cu guvernul liberal”, a spus marți Florin Cîțu, ministrul finanțelor, în timpul unui discurs susținut la un summit pe teme bancare organizat de Ziarul Financiar.

„În primele șase luni am cheltuit, am investit, am făcut plăți, care s-au dus în investiții, de 16,1 miliarde lei. Este cea mai mare sumă care s-a dus în economie, în plină criză. Am avut lecția din prima criză și știam că trebuie să investești”, a spus Cîțu.

El a spus că economia își va reveni rapid în 2021.

„Din (trimestrul al treilea) vom vedea deja o revenire, după cum arată datele până acum. Vă pot spune că la 6 luni, deficitul bugetar este mai mic decât cel estimat pentru că veniturile sunt un pic peste așteptări. O parte din cheltuieli vor fi acoperite din sumele de la Comisia Europeană. Vom vedea ce alte cheltuieli apar pe drum", a precizat ministrul.

El a menționat că datele INS arată un început al revenirii producției industriale încă din mai. „E mai rapid decât mă așteptam. E o lună în care jumătate a fost stare de urgență, jumătate stare de alertă. Și totuși a fost un plus de 27% la cifra de afaceri din industrie față de aprilie. Indicele de producție industrială a crescut cu 15%”.

Guvernul estimează pentru acest an o contracție a economiei cu 1,9%, considerabil mai optimistă decât prognoza de minus 6% prezentată recent de Comisia Europeană.

„Când am închis economia în martie știam că va fi un an cu contracție economică. Acum nu mai merge nimeni pe estimarea de -8%. Comisia Europeană merge pe -6%, dar, și-a păstrat această estimare pentru România și a înrăutățit estimările pentru toate țările din UE. Oficial, estimarea noastră acum este de -1,9%. Am eliminat scenariile negative. Secretul se vede in cifre: 16,1 miliarde lei investiții, în plină criză economică globală. Pentru că am învățat din criza din 2009. Trebuie să ai cheltuieli productive", a susținut Cîțu.

De aceea, Guvernul va aloca la rectificare sume suplimentare pentru investiții la Ministerul Transporturilor și Ministerul Economiei, a mai spus ministrul.

De altfel, Florin Cîțu a postat și pe Facebook un mesaj în care laudă realizările guvernării liberale în materie de investiții.

„Am promis investiții și asta am făcut. Există o singură soluție de a ieși din criză: investiții! În același timp, alocarea masivă a resurselor bugetare spre investiții, nu spre cheltuieli neproductive, garantează o economie cu creștere economică mare neinflaționistă în viitor. În primele șase luni, în mijlocul celei mai mari crize economice am făcut un lucru fantastic (pentru mulți imposibil). Am investit o sumă record. Cea mai mare sumă investită de Guvernul României în primele șase luni - 16,1 miliarde de lei. Asta înseamnă guvernare liberală", a susținut Cîțu.