Premierul Florin Cîțu este de părere că situația critică în care se află acum sistemul de sănătate din România este cauzată de felul în care acest sistem a fost construit în ultimii 30 de ani, iar el nu poate fi schimbat prea repede.

"(...) M-am întâlnit cu medici epidemiologi, cu oameni care lucrează în ATI, am avut o întâlnire la Ministerul de Interne, exact pe situația actuală, am vrut să înțeleg exact ce se întâmplă, care sunt diferențele față de celelalte valuri. De exemplu, acum suntem la peste 6.000 de cazuri, în decembrie, când situația era dificilă, eram la 4.000 de cazuri. De ce am ajuns așa de repede la 1.400 de cazuri (la ATI - n.r.)? Și am aflat câteva lucruri care sunt diferite față de ce s-a întâmplat anul trecut în România. În primul rând - și asta este cel mai îngrijorător - persoanele care ajung la secția ATI, ajung într-o situație mult mai dificilă și mult mai gravă decât anul trecut", a declarat Florin Cîțu miercuri.

Premierul spune că este o problemă și faptul că "ne putem testa acasă și multe persoane nu-și iau medicația, nu sună medicul de familie și atunci ajung într-o situație mult mai gravă la ATI".

"Nu are sens acum să intrăm în discuții despre de ce avem doar 1.400 de paturi în România, 1.500. Vom avea 1.600. Am cerut 1.600, vor fi 1.600. Este un sistem de sănătate care așa a fost construit în ultimii 30 de ani de zile și pe care nu putem să-l schimbăm în două - trei luni de zile sau nici măcar un an. Bineînțeles că alocăm resurse suplimentare - și astăzi am alocat iarăși -, dar nu poți peste noapte să schimbi lucrurile. De aceea era nevoie de aceste măsuri și am cerut soluții de la specialiști ce putem să facem să încetinim răspândirea virusului, o perioadă, ca să ne permită nouă să accelerăm campania de vaccinare", a completat acesta.