Nu va fi vorba de austeritate în sectorul bugetar, așa cum a fost ea definită în 2010, și nici nu se va ajunge la tăieri de salarii sau pensii, susține ministrul finanțelor, Florin Cîțu.

„Lucrurile în sectorul bugetar nu vor merge în direcția aceasta. Eu vă spun de acum că nu va fi vorba de austeritate în sectorul bugetar, așa cum a fost ea definită în 2010. Nici nu se pune problema de tăieri de salarii sau astfel de decizii. Vă spun din capul locului că nu se va ajunge la așa ceva", a spus Cîțu, la Digi 24.

În ceea ce privește reforma aparatului administrativ, șeful MFP a subliniat că în acest moment există reorganizări în mai multe ministere, iar în această perioadă de criză s-a profitat pentru accelerarea informatizării în administrație.

„Noi am fost transparenți din primul moment, am venit cu un guvern cu 16 ministere, iar în acest moment există reorganizări în mai multe ministere. În paralel, am profitat de această situație și am accelerat informatizarea aparatului administrativ. Informatizarea ANAF va aduce la buget cel puțin două puncte procentuale din PIB. De aceea trebuie făcută, bineînțeles că informatizarea și reorganizarea ministerelor va duce la o altă configurație a aparatului administrativ. Este ceea ce am spus și în primul moment", a adăugat Florin Cîțu.

Ministrul finanțelor a subliniat că aceste discuții despre tăieri de salarii sau pensii "trebuie scoase din spațiul public".

„Repet nu va fi nicio discuție despre tăieri de salarii sau pensii. Acestea trebuie scoase din spațiul public. Mai mult, anul acesta au crescut salariile în sectorul bugetar, le-am plătit în fiecare lună la timp, mai mult, în condiții chiar de criză economică, nu ne-am plâns, am reușit să le plătim la timp, am plătit unele mai devreme. Deci, în ceea ce privește salariile și pensiile nu se va discuta despre așa ceva, asta trebuie să iasă din spațiul public", a spus ministrul.

Reces

Creșterea economică înregistrată de România în primul trimestru al acestui an reduce foarte mult probabilitatea unei recesiuni tehnice în România în 2020, a declarat Florin Cîțu.

Recesiunea tehnică este definită ca două trimestre consecutive de contracție economică.

„Faptul că avem în primul trimestru această creștere economică reduce foarte mult șansele unei recesiuni tehnice. Este un lucru important pentru că România se finanțează de pe piețele internaționale, de pe piețele interne și avem nevoie de credibilitate", a afirmat Cîțu, la Digi24.

Ministrul a reamintit că în luna aprilie încasările la buget au fost mai mari cu aproximativ un miliard de lei față de anul trecut, iar în 2019 era o perioadă de creștere economică pe când acum țara se confruntă cu cea mai mare criză.

În ceea ce privește evoluția economică din trimestrul doi, ministrul Finanțelor a menționat că luna aprilie a fost o lună totală de stare de urgență și va avea un impact asupra PIB. Totodată, el precizează, însă, că începând din a doua parte a lunii mai și în luna iunie sunt șanse ca ceea ce s-a pierdut în aprilie să fie recuperat.

„Avem toate șansele să continuăm în partea doua a lunii mai și iunie să recuperăm ce s-a pierdut în aprilie. Depinde foarte mult de noi, de politica fiscală, să continuăm o politică fiscală relaxată și în același timp tandemul politică fiscală - politică monetară să fie la fel. Relaxarea politicii monetare a ajutat foarte mult. Cred în continuare că și politica monetară va contribui prin relaxare în continuare a condițiilor, există loc poate și la RMO (rezerve minime obligatorii, n.r.) dar și la dobânzi, o relaxare care alături de relaxarea politicii fiscale este combinația perfectă. Este lecția crizei din 2008 pe care am învățat-o, să injectăm lichiditate în sistem atunci când este nevoie. Toate companiile au nevoie de lichiditate. Acest lucru se face prin tot felul de instrumente. Avem IMM Invest, urmează și fratele mai mare al lui IMM Invest, prin Eximbank, pentru companii mari și vor urma și alte produse", a mai spun Florin Cîțu.