Premierul Florin Cîțu a părăsit luni Parlamentul înainte să înceapă votul final asupra moțiunii de cenzură prin care, cel mai probabil, va fi demis.

Întrebat ce va face după ziua de marți și dacă PNL va veni cu un premier de "sacrificiu", Cîțu a spus că urmează să discute în partid și apoi va fi prezentată o decizie.

El a mai spus că mai are lucruri de făcut din calitatea de premier, iar miercuri sau vineri va mai avea loc o ședință de Guvern.

De asemenea, Florin Cîțu a spus că Biroul Executiv al PNL a decis că nu mai existe niciun fel de discuții despre guvernare cu USR PLUS.

"Vom face o majoritate în jurul valorilor liberale cu cei care nu sunt mai socialiști ca socialiștii și mai extremiști ca extremiștii", a spus Cîțu, în contextul în care PNL nu mai are în prezent niciun partener în Parlament.

El s-a declarat sigur că UDMR va rămâne alături de PNL și după demiterea Guvernului și așteaptă un plan de la cei care îl vor demite.

De asemenea, întrebat dacă ar fi posibil ca România să aibă un Guvern tehnocrat, iar acesta a replicat: "Am văzut cum a fost în 2016, Guvernul Zero. România nu mai are nevoie de asemenea experiențe". Cîțu nu vrea nici un Guvern de uniune națională pentru că asta ar însemna să fie partener cu "extremiștii".

Liderul PNL nu știe dacă mai are susținerea lui Klaus Iohannis și i-a îndemnat pe jurnaliști să-l întrebe acest lucru pe șeful statului.

În contextul creșterii prețurilor și a exploziei numărului de infectări cu COVID-19, Florin Cîțu spune că explicații trebuie să dea PSD, USR PLUS și AUR.