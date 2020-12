Florin Cîțu, actualul ministru de Finanțe este propunerea Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru al noului Guvern, potrivit unor surse din partid.

UPDATE

"Am convocat reuniunea BPN al PNL pentru a decide propunerea pentru funcția de prim-ministru. cu o singură abținere a decis ca propunera noastră să fie Florin Cîțu. De asemenea, am stabilit partenerii posibili cu care formăm o majoritate parlamentară. Este vorba despre USR PLUS și UDRM și vom discuta și cu Grupul minorităților naționale", a declarat Ludovic Orban.

Florin Cîțu a spus că este o onoare pentru el nominalizarea, iar obiectivul este formarea unei majorități parlamentare.

"Ne vom vedea zilele următoare când vor începe discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare", a fost reacția lui Florin Cîțu.

Ludovic Orban a spus că președintele Klaus Iohannis a propus ca fiecare membru BPN să scrie pe un bilet numele unui premier pe care îl propun, iar majoritatea au scris "Florin Cîțu".

+++

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a confirmat că Florin Cîțu este propunerea PNL pentru funcția de premier.

"Nominalizarea lui Florin Cîțu drept candidat al Partidului Național Liberal pentru poziția de prim-ministru este confirmarea faptului că vom avea un guvern pro-european, liberal și responsabil în anii următori", a scris Siegfried pe contul său de Facebook.

+++

PNL, care a ieșit pe locul doi în alegerile generale de duminică, cu circa 25% din voturi, intenționează să formeze o coaliție guvernamentală cu USR-PLUS și UDMR.

Președintele PNL și fostul premier, Ludovic Orban, a prezentat membrilor din conducerea partidului propunerea. Liderii PNL au votat ca Florin Cîțu să fie propunerea de premier a partidului, cu o singură abținere, potrivit unor surse citate de HotNews, a lui Dan Motreanu.

Cîțu a mai fost desemnat premier de președintele Klaus Iohannis în primăvară, după moțiunea de cenzură adoptată de Parlament împotriva guvernului condus de Ludovic Orban. Dar cabinetul propus de Cîțu nu a mai ajuns la votul Palramentului pentru că premierul desemnat a renunțat la mandat.

La ora 19:00, Ludovic Orban și Florin Cîțu vor susține o declarație de presă.

+++

Florin Cîțu a mai fost la un pas de a fi premier, dar a "fugit" din Parlament

Pe 12 martie, plenul reunit al Parlamentului trebuia să decidă dacă acordă sau nu votul de învestire Guvernului condus de Florin Cîțu. Președintele de ședință, Marcel Ciolacu, a deschis atunci ședința plenului reunit doar pentru a anunța că Florin Cîțu și-a demis mandatul. Ciolacu le-a spus deputaților și senatorilor că trebuie să stea prin București, deoarece oricând pot fi audieri în comisiile de specialitate, inclusiv sâmbătă sau duminică.

Ulterior, Administrația Prezidențială anunța: "Domnul Florin Vasile Cîțu și-a depus astăzi mandatul de prim-ministru desemnat. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a luat act de această decizie și urmează să facă o declarație de presă în cursul acestei seri."

Tot atunci, după demiterea Guvernului Orban 1, toate partidele, cu excepția PSD, au anunțat că vor vota Guvernul Cîțu, singurul motiv invocat public de ei fiind că România are nevoie de un Executiv cu putere deplină din cauza pandemiei de coronavirus.