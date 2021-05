Premierul Florin Cîțu a declarat sâmbătă că măsurile de relaxare care vor intra în vigoare de la 1 iunie vor fi prezentate săptămâna viitoare.

"Săptămâna viitoare vom prezenta măsurile cu care vom intra de la 1 iunie. Vom avea mai multe date și le vom prezenta pe cele pe care le vom lua de la 1 iunie, dar hotărârea CNSU aprobată săptămâna trecută arată clar direcția în care mergem. Dacă avem elemente care să ne permită să venim și cu alte relaxări, le vom face. (...) Nu vom renunța la nimic. Pornim de acolo și eu mă uit doar la partea mai bună, ce să adăugăm la hotărârea CNSU, nu să mai scoatem de acolo. România merge într-o direcție și nu se poate întâmpla altceva", a spus Cîțu, după ce a vizitat Centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan București, notează Agerpres.

Florin Cîțu a menționat că sunt luate în calcul măsuri pentru impulsionarea campaniei de vaccinare.

"Campania de vaccinare are un scop clar: să scăpăm de pandemie. Avem aceste borne, aceste ținte tocmai pentru a da predictibilitate campaniei de vaccinare. Vrem de la 1 iunie să venim cu alte măsuri și am spus câteva lucruri pe care le luăm în calcul de la 1 iunie. Am luat câteva măsuri înainte să ajungem la 1 iunie tocmai pentru că această campanie de vaccinare a mers mai bine decât ne așteptam. Împreună cu echipa CNCAV și ceilalți și Ministerul Sănătății ne gândim la măsuri pe care să le luăm în perioada următoare pentru a impulsiona campania de vaccinare, una dintre ele este astăzi, în care toți membrii Guvernului au ieșit în stradă pentru a susține campania de vaccinare. Vom avea și săptămâna viitoare altele", a afirmat prim-ministrul.