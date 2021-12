Florin Roman a demisionat miercuri de la Ministerul Digitalizării, a confirmat Biroul de presă al Guvernului.

Cu câteva minute înainte, Roman a scris pe Facebook faptul că și-a înaintat demisia din funcția de ministru, mulțumind premierului și echipei guvernamentale.



"Când albul devine negru, când orice vorba îți este răstălmăcită, când îți asumi erori materiale, dar se ajunge la linșaj din prima zi de mandat, este prea mult. Nu vreau ca acest scandal sa afecteze activitatea Executivului. Cu cel care a coordonat tema și atacul, dl Dacian Cioloș ne vedem in instanța. Mi-a lipit eticheta de plagiator fără ca o instanța sau comisie sa dea un verdict. In rest, celor care au pus ochii pe cele 2 miliarde de euro pentru "conectarea” in regim de monopol la digitalizare, va spun un singur lucru: Ați învins! Nu ați reușit sa ma acuzați de fapte penale, dar ați dus la demisia unui ministru pe neglijente din CV. Plec din funcția de ministru cu fruntea sus! Așa sa îmi ajute Dumnezeu!", a scris Roman, care a postat și fotografii cu diplomele de absolvire.





Pe 9 decembrie, ministrul Digitalizării, Florin Roman, a trimis ziarului Libertatea 10 pagini din lucrarea de master, care sunt 100% copiate, susțin jurnaliștii publicației.

„Transformarea digitală a României” din PNRR este un program cu buget dedicat de 1,8 miliarde de euro. Obiectivul se va realiza sub coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, condus de Florin Roman, vicepreședinte PNL. Libertatea publică astăzi dovada că, în afara temei cărții de negăsit din CV, ministrul Roman și-a plagiat o altă lucrare: disertația de master susținută la Facultatea de Psihologie a Universității Titu Maiorescu, în 2012.

Cele 10 pagini din disertație primite la redacție chiar de la ministrul Roman, autorul lucrării masterat din 2012, sunt identice cu paginile dintr-un suport de curs din anul universitar 2007-2008 de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu.

Masterandul Florin Roman, acum ministrul cercetării, inovării și digitalizării, a preluat identic textul, figurile, graficele și chiar erorile de redactare, cuvintele cu litere lipsă din lucrarea profesorului timișorean.

Libertatea a solicitat pe 6 decembrie Universității Titu Maiorescu, unde Roman și-a făcut masteratul, întreaga lucrare a acestuia. „Deocamdată nu a fost găsită în arhivă”, a sunat răspunsul facultății, până la închiderea acestei ediții.

Contactat ulterior de ziar, ministrul Florin Roman a explicat cele 10 pagini identice spunând: „În momentul în care faci o lucrare de disertație ți se dă o bibliografie. Dacă ți se dă bibliografia, ce faci?”. El a afirmat că nu i se pare nimic anormal și spus că „dacă asta e iar o altă mare problemă…”. Apoi a amintit că are mult de lucru la PNRR și că „Am nevoie de puțină îngăduință” pentru că altfel „nu știu dacă voi reuși”.

Tot pe 9 decembrie, Florin Roman voia să închidă subiectul lucrării lui de masterat.

Într-un mesaj postat atunci pe Facebook, Florin Roman susține că are lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspundă la acuzații nefondate.

"Plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondata. Intr-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul dizertației, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aș spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susțină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzații nefondate", a scris Roman.

Miercuri, tot Libertatea scria că un element care stârnește curiozitatea apare în CV-ul ministrului cercetării. Florin Roman susține că e licențiat de două ori în Economie, la Universitatea Babeș-Bolyai Cluj în 1992-1996 și apoi la Universitatea Athenaeum București în 2008-2011. De ce ar studia cineva la două facultăți de Economie și cu exact aceeași specialitate, aceea de Contabilitate: întâi, la o facultate bună, de stat, și, peste 12 ani, la o facultate privată, plasată printre ultimele în topul Ministerului Educației?

La cererea Libertății, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) a căutat și a găsit în arhivă că, de fapt, politicianul a studiat în acei ani la un colegiu universitar neacreditat aparținând de Universitatea 1 Decembrie din Alba Iulia. Colegiul se numea Colegiul Universitar Economic și de Muzeologie, potrivit unor persoane care au văzut documentele din arhiva UBB.

Roman a urmat la colegiul din Alba Iulia un învățământ superior de scurtă durată, de trei ani, și apoi și-a dat la UBB doar un examen de absolvire a colegiului, care nu echivalează cu o licență, după cum subliniază Universitatea în răspunsul oficial către redacție.

Titlul obținut e echivalent cu cel de „subinginer”, ca să folosim o comparație mai cunoscută în societate. A TREIA GAURĂ DIN CV. E a treia oară, în zece zile, când ziarul descoperă o minciună în CV-ul vicepreședintelui PNL: cartea nescrisă, masterul plagiat și acum licența la Babeș-Bolyai.

Citește materialul publicat miercuri de Libertatea aici.