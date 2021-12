Ministrul Digitalizării, Florin Roman, vrea să închidă subiectul lucrării lui de masterat care ar fi, potrivit jurnaliștilor de la Libertatea, plagiată.

Într-un mesaj pe Facebook, Florin Roman susține că are lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspundă la acuzații nefondate.

"Plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondata. Intr-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul dizertației, am inclus bibliografia folosită. Consider însă că orice aș spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susțină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzații nefondate", a scris Roman.

Libertatea a publica joi un material în care arată că cele 10 pagini din lucrarea de master a ministrului, trimise chiar de el redacției, sunt plagiate în proporție de 100%.