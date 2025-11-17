Premierul Ilie Bolojan s-a arătat sceptic în privința finalizării bugetului de stat pe 2026 în luna decembrie, astfel că el ar putea fi gata în ianuarie.

"Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie și să ne lungim cu el în ianuarie, întrucât, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislația care să ne permită să avem un buget predictibil. Noi suntem în situația în care ar trebui să închidem anul acesta cu 8,4% deficit și ceea ce ne-am angajat pentru anul viitor este să coborâm deficitul cât mai aproape de 6% - dacă ar fi să fac o estimare aș putea să spun 6-6,5%. Dar trebuie să vă spun care sunt constrângerile legate de acest deficit", a spus Bolojan la Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România.



Premierul a precizat că noi ne-am împrumutat accelerat în ultimii cinci ani de zile, iar pe fondul acestei creșteri a împrumuturilor am ajuns să avem credite de peste 200 de miliarde de euro și ne-am împrumutat aproape în fiecare an între 20 și 30 de miliarde de euro în ultimii ani.

"Pe acest fond de creștere accelerată a datoriei, chiar dacă astăzi România are un grad de îndatorare care se va apropia de 60%, un grad de îndatorare care nu este mare, dacă ne comparăm cu media Uniunii Europene de aproximativ 80% sau cu gradul de îndatorare al altor state - nu știu, Italia, peste 100%, de exemplu - problema noastră de bază este că, pe fondul scăderii ratingului de țară dobânzile pe care le plătește România sunt duble decât cele pe care le plătesc alte țări. Prin urmare, noi am plătit dobânzi care s-au situat în ultimii ani între 7-8%; acum noi le-am coborât foarte puțin sub 7%, ceea ce înseamnă că practic dobânzile totale pe care le plătim sunt ca și cum am avea un grad de îndatorare dublu, stimați colegi, datorită faptului că ele sunt duble. Asta înseamnă că anul viitor, dar și anul acesta, dobânzile pe care le plătește și le va plăti România sunt la aproape 3% din PIB-ul României. Deci, dobânzile pe care le plătim sunt anul acesta de aproximativ 55 de miliarde de lei, respectiv 11 miliarde de euro, iar anul viitor se vor duce către 12 miliarde de euro", a continuat el.

Astfel, din deficitul de 6%, 6,5%, practic jumătate este ocupat doar cu plata dobânzilor.

"Dacă nu le vom scădea, indiferent cine va fi în guvernare în anii următori, aceste cheltuieli cu dobânzile, n-avem cum să scăpăm din această chingă, ne vom duce într-o fundătură. De aceea, atingerea țintelor de deficit este foarte importantă ca să ne recâștigăm încrederea în piețe, care să ne crească ratingul și să ne scadă dobânzile. Și v-o spun cu toată răspunderea, din păcate, în ultimii ani, de fiecare dată am început cu un deficit și am terminat la final cu un cu totul alt deficit. Ne-am luat niște angajamente pe care nu le-am respectat, ceea ce face ca credibilitatea noastră să fie scăzută, cu efectele aferente, costuri mai mari și așa mai departe. Aceasta este o problemă majoră, pe care dacă nu o tratăm serios, nu putem ieși din acest cerc vicios în care ne găsim", a mai spus șeful Guvernului,

Și, deci, ca să putem ieși din această situație, anul viitor, trebuie să ne încasăm veniturile care au fost stabilite pe baza taxelor care deja au fost aprobate și sper că mâine Parlamentul, în ședință comună, închide și pachetul fiscal care cuprinde taxele locale; am convenit ca mâine, în ședință comună, să închidem acest pachet, scoțând din el articolele care au fost declarate de către Curtea Constituțională în neregulă - e vorba de cele legate de testele poligraf pentru angajații de la ANAF, deși, fie vorba între noi, n-ar fi fost rău să fie testați o bună parte dintre ei, având în vedere ”bolile” ANAF-ului destul de extinse - dar în afară de aceste anulări, toate celelalte articole vor rămâne așa cum sunt ca să nu mai avem complicații din nou de a verifica constituționalitatea; și scăzând termenele, pentru că va trebui să mai venim cu niște modificări, sper că această prevedere va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate. Nu trebuie să trecem pe acest lucru. În toate calculele legate de deficit, aceste aspecte sunt vitale, sunt trecute acolo și nu vor putea fi evitate. De asemenea, deci trebuie să ne încasăm aceste taxe, cele ale statului principal, să ne reducem gap-ul de TVA, unde avem probleme destul de serioase, dar în acest pachet fiscal se mai închid niște portițe la insolvențe și la alte posibilități de eșalonări și de optimizări - citiți cu ghilimele de rigoare.