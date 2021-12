Fostul președinte al PNL Ludovic Orban a anunțat marți formarea unui nou partid de centru-dreapta care se va numi Forța Dreptei.

"Astăzi am luat decizia, împreună cu cei 16 colegi membri ai Parlamentului care am decis să ne dăm demisia din PNL în momentul în care conducerea PNL a decis să readucă la putere PSD, toți parlamentarii, împreună cu mulți colegi de ai noștri din țară, simpatizanți, susținători, am luat decizia de a pune bazele unei noi construcții politice de centru dreapta”, a declarat Ludovic Orban la Parlament.

El susține că cei plecați din PNL au luat această decizie deoarece pentru ei e o obligație morală ”de a continua să reprezentăm cetățenii români care ne-au acordat votul".

Numele noii formațiuni politice va fi Forța Dreptei: "Numele formațiunii politice pe care l-am convenit sigur că e un nume care va fi valabil până la organizarea Congresului noului partid, este Forța Dreptei, este numele moțiunii cu care m-am prezentat în fața Congresului PNL”.

Plecat luna trecută de la liberali, Ludovic Orban spune că nu a părăsit PNL, ”ci conducerea PNL a părăsit oamenii care au avut încredere în noi, care ne-au acordat votul și care și-au pus speranțele în PNL”.

Marți se va semna actul constitutiv al noului partid și lunea viitoare vor fi depuse documentele la Tribunalul București.