Fostul director al Poștei Române, Horia Grigorescu, numit în funcție în timpul Guvernului Orban, s-a lăudat marți, înt-un discurs susținut la alegerile pentru șefia filialei Sector 4, cum a transformat compania dintr-una „roșie” într-una liberală.

"Voi ați fost cei care mi-ați dat o ocazie unică în viață, aceea de a ocupa pozția de director general a companiei Poșta Română. Vreau să vă spun că în momentul în care am pătruns în acea companie era o companie profund roșie. Dacă erau 20% liberali era bine. Vreau să vă spun acum cu mândrie după un an și șase luni cât am fost parte din acea echipă, că astăzi vorbim de o companie care gândește, vibrează și respiră liberal. Cum? Prin reformele pe care le-am făcut, prin dăruirea și dedicarea zi de zi față de acei oameni”, a spus Horia Grigorescu, fostul director al Poștei Române, potrivit Digi 24.

Grigorescu a fost numit în funcția de șef al Poștei Române imediat după instalarea Guvernului Orban. El a fost înlocuit din funcție în iunie 2021 cu un alt liberal, Valentin Ștefan.

PSD solicită intervenția urgentă a organelor de anchetă

”PSD solicită intervenția urgentă a organelor de anchetă în urma autodenunțurilor publice exprimate de lideri ai PNL cu privire la politizarea grosolană a unor funcții din companiile sau instituțiile de stat, ce ar fi trebuit atribuite prin concurs și nu după afinitățile politice ale candidaților. Campania internă pentru șefia PNL a scos la lumină faptul că liderii PNL și-au folosit în mod sistematic influența politică pentru a obține foloase necuvenite în favoarea unor membri sau apropiați ai PNL, ceea ce constituie o infracțiune de corupție, potrivit legii penale din România. Din discursurile și declarațiile enunțate în lupta internă din partid rezultă în mod clar că au existat intervenții politice ale unor lideri PNL pentru numirea sau destituirea unor persoane din inspectoratele școlare sau companiile de stat, precum Poșta Română sau Transelectrica", se arată într-un comunicat al PSD.