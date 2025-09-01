Un număr de zece deputați plecați sesiunea parlamentară trecută din formațiunile extremiste POT și SOS România vor să înființeze un nou grup, numit "Grupul Independent".

Potrivit Regulamentului, pentru a se înființat un grup parlamentar nou este nevoie de cel puțin zece membri.

Art. 13 din Regulamentul Camerei Deputatilor actualizat spune că grupurile parlamentare sunt structuri ale Camerei Deputatilor. Ele se pot constitui din deputați care au

candidat în alegeri pe lista aceluiași partid politic, a aceleiași formațiuni politice, pe listele unei

alianțe politice sau alianțe electorale și din deputați independenți sau care au devenit

independenți. Deputații care au devenit independenți în timpul unei legislaturi pot constitui un

singur grup parlamentar.

Biroul permanent a trimis solicitarea la Comisia pentru regulament, care va emite un punct de vedere.

Cei care vor să facă parte din grupul parlamentar sunt: