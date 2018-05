Nicolae Bănicioiu a anunţat vineri că demisionează din PSD şi va trece la formaţiunea nou-înfiinţată Pro România.

”Am luat decizia de a fi alături de colegii mei din guvernarea Ponta, guvernare în care noi am făcut multe lucruri bune și cu care am câștigat alegerie din 2016. Supărarea mea față de conducerea partidului este cunoscută, lipsa de consecvență și de deprofesionalizare continuă. Nu mai pot fi părtaș cu toate aceste lucruri pe care le induce domnul Dragnea. Poate în promisiune va distruge PSD, cum unii prevedeau acum ceva vreme. Stânga românească trebuie să rămână reprezentată de oameni profesioniști. Ce se întâmplă acum în PSD nu mai are nicio legătură cu PSD. E doar o mică grupare de la PDL care a pus mâna pe putere.(...) Liviu Dragnea trebuie să înțeleagă că trebuie să termine cu ipocrizia. Suntem foarte mulți nemulțumiți”, a declarat la Antena 3 Nicolae Bănicioiu.

Fostul ministru al Sănătății e al cincilea parlamentar care pleacă din PSD pentru a se alătura formațiunii Pro România, înființată de Victor Ponta și Daniel Constantin.

Fostul ministru al Turismului în Guvernele Grindeanu și Tudose, Mircea Titus Dobre, în prezent deputat PSD, și deputata Gabriela Podașcă și-au anunțat miercuri plecarea din partid și înscrierea în Pro România.

Și deputații PSD Cătălin Nechifor și Emilia Meiroșu au anunțat că se vor înscrie în partidul lui Victor Ponta și Daniel Constantin.

Într-o intervenție telefonică la miezul nopții, la Antena 3, preşedintele PSD a criticat "atitudinea de şobolan a doi foşti premieri ai partidului", referindu-se la plecările din partid din ultima perioadă.

"Nu vor reuşi (să ia oameni din PSD - n.r.), este vorba de o atitudine de şobolan a doi foşti premieri ai partidului. Dar, ca orice şobolan, rod puţin, până la urmă nu se dărâmă casa de la un şobolan sau doi şobolani. Majoritatea este stabilă, avem suficiente voturi, nici pe departe nu vor strânge voturi pentru a trece moţiunea de cenzură, dar eu vreau să punctez încă o dată. Miza finală nu este guvernarea, sunt dispuşi să sacrifice orice, inclusiv stabilitatea României, pentru ca acele legi să nu fie aprobate ", a declarat miercuri seară Liviu Dragnea.