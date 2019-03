Decizia a fost publicată marţi în Monitorul Oficial.

Activitatea consilierului onorific este neremunerată.

Victor Negrescu a demisionat din funcţia de ministru delegat pentru Afaceri Europene cu 50 de zile înainte de preluarea de către România a Președinției Consiliului UE.

În momentul demisiei, el nu a dorit să detalieze motivele: "Din respect pentru colegii mei şi pentru responsabilităţile pe care le am atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, pe care le tratez cu seriozitate şi profesionalism, îmi rezerv dreptul să îmi exprim punctele de vedere în cadrul Guvernului, respectiv al Partidului Social Democrat, din a cărui conducere fac parte".

"Ca urmare a discuţiilor purtate am ajuns la concluzia că nu mai pot exercuta mandatul la acelaşi nivel ca până atunci. Am anumite standarde profesionale, încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Ca urmare a discutiilor purtate, la ultima şedinţă de guvern la care am participat am constatat că nu mai pot face munca la acelaşi nivel", a explicat ulterior, la Digi 24, Negrescu.