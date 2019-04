Fostul purtător de cuvânt al PSD, Marius Adrian Dobre, s-a alăturat Pro România, partidul condus de Victor Ponta. Dobre spune că "PSD a intrat din paăcate pe un drum fără întoarcere, antieuropean".

"Am intrat în Partidul Social Democrat în 2010 la Consiliul Național al PSD. Am urmărit personalitatea politică a fostului premier Adrian Năstase. Am avut onoarea să lucrez cu președintele Consiliului Național al PSD o perioadă. Până când a fost băgat la pușcarie în urmă unui simulacru de proces. Am urmat apoi calea politică social-democrată, am muncit zdravăn și cu multă plăcere mulți ani", a scris Dobre pe contul său de Facebook.

El mai susține că a fost întotdeauna un om de stânga, deși a muncit toată viață în mediul privat.

Totodată, Dobre explică faptul că el crede în dreptate socială, în egalitate de șanse, dar "cred în același timp și în valoarea adăugată a economiei libere, a inițiativei și a creativității".





"Și mai cred cu tărie că locul României este cu capul sus în Europa. Vreau că atunci când băieții mei mă vor întreba (în scurt timp) care au fost valorile în care am crezut și pe care le-am promovat să mă pot uită în ochii lor fără rușine, să le răspund că am fost de partea binelui și am făcut lucruri bune pentru România", a mai scris acesta.

Potrivit lui, "PSD a intrat din păcate pe un drum fără întoarcere. Un drum antieuropean. Un drum al extremei și al populismului. Cu un discurs al urii, menit să divizeze și să antagonizeze clasele sociale".

Marius Adrian Dobre consideră că social-democrația nu este despre ură.

"Dar social-democrația nu este despre ură. Social democrația înseamnă incluziune, tolerantă și bunăstare, șansa la viață și la dezvoltare personală. Am cumpănit îndelung și am luat o decizie importantă pentru mine. Din aceste considerente, prieteni, de astăzi sunt ProRomania! Singură alternativă social democrată și europeană din România!", a conchis Dobre.