Fostul trezorier al PSD, Mircea Drăghici, trimis în judecată de DNA pentru că și-ar fi însușit banii de subvenții pentru partid, anunță că și-a înaintat demisia din partid.

"Am analizat cu multa responsabilitate situatia politica actuala, PSD se afla in reconstructie si pentru a intari parcursul pe care actuala conducere si-l doreste, am hotarat sa iau o decizie radicala. Avand in vedere problemele cu ecouri publice din trecut, precum si starea mea de sanatate, astazi am demisionat din PSD si am comunicat acest lucru domnului presedinte, Marcel Ciolacu si domnului secretar general Paul Stanescu, carora le-am precizat si dorinta mea de a continua ca deputat neafiliat", a scris Drăghici pe pagina lui de Facebook.

Potrivit acestuia, activitatea politica este un capitol inchis pentru el.

Pe 25 iulie 2019, Drăghici a fost trimis în judecată de DNA pentru că și-ar fi însușit banii de subvenții pentru partid.

Concret, acesta a utilizat banii trimiși PSD de către Autoritatea Electorală pentru a-și cumpăra un imobil, susțin procurorii.