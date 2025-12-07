FOTOGALERIEFotografiile serii după alegerile din București: încruntare, nedumerire și puține zâmbete
O serie de fotografii "la cald" după închiderea urnelor din București pentru alegerile la care s-a ales noul primar general surprind reacțiile candidaților și liderilor de partide.
Alegeri primar general București - 2025
FOTO: Inquam Photos / Gyozo Baghiu, Inquam Photos / Codrin Unici, Inquam Photos / Octav Ganea, Inquam Photos / Alex Nechez
