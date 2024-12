Șeful SIE, Gabriel Vlase, a transmis că ”sunt aspecte care țin de viața privată”.

Constantin Vlase, fratele șefului Serviciului de Informații Externe (SIE), face afaceri în domeniul imobiliar cu Elvis Petcu, un fost învinuit în dosarul clanului Beinur, cunoscut pe litoral pentru scandalurile interlope provocate la începutul anilor 2000, și cu Alexandru Olea, patronul companiei de pariuri și jocuri de noroc Magnum, potrivit G4media.

Recent, frații Constantin și Gabriel Vlase au devenit nașii de cununie ai lui Alexandru Olea și de botez ai copilului acestuia, potrivit informațiilor obținute de G4Media.ro de la mai mulți invitați care au participat la cele două evenimente.

Constantin Vlase și Alexandru Olea au transmis reporterilor răspunsuri aproape identice, spunând că îi leagă o relație veche de prietenie și de afaceri și că sunt interesați să facă business, iar afacerile lor ”sunt perfect legale”. Constantin Vlase susține că este nașul de cununie al lui Alexandru Olea și de botez al copilului acestuia, deși martorii de la evenimente au explicat pentru G4Media că frații Vlase și-au ”împărțit” sarcinile de nași. Nici Constantin Vlase, nici Alexandru Olea nu au explicat de ce și cum au ajuns să facă afaceri cu un membru al clanului Beinur Nuredin.

Șeful SIE, Gabriel Vlase, a transmis că ”sunt aspecte care țin de viața privată”, dar că: ”Nu am nici un fel de legatura de felul celor invocate de dvs cu dl Olea (naș de cununie/botez, n.red.). Cât despre afacerile și asociații fratelui său, șeful SIE a răspuns: ”Nu am nici un fel de legatura cu activitatile fratelui meu”.

Elvis Petcu nu a putut fi contactat de reporteri pe numerele de telefon care apar asociate cu firmele din care face parte pentru că acestea sunt nefuncționale sau, în cazul uneia dintre ele, persoana care a răspuns la telefon a declarat că nu a auzit de firmă sau de Elvis Petcu.

Constantin Vlase, Alexandru Olea și Elvis Petcu dețin compania Ace Property Estate, proprietara a 12 bucăți de terenuri din Pădurea Comorova, singura de pe litoral și care se află în plin proces de defrișare pentru a face loc blocurilor și hotelurilor din sudul județului, așa cum arată o investigație ISE și Context.ro din 2023. Cele 12 terenuri ale lui Vlase și cei doi asociați însumează aproape 3 hectare și aparțin administrativ de municipiul Mangalia.

Terenurile deținute de firma lui Vlase-Olea-Petcu se învecinează cu cele ale fostului procuror șef al Dobrogei, Marian Alexandru (înscris recent în PSD), și cu ale familiei fostului primar al Mangaliei Zanfir Iorguș (ex-PDL, PSD, apropiat al Elenei Udrea în anii 2000), care a tranșat și împărțit Pădurea Comorova în anii 2000. Constantin Vlase și Alexandru Olea susțin că au văzut în Comorova doar o ”oportunitate de afaceri”, că au cumpărat terenurile legal și fără legătură cu vecinii lor (vezi detalii în răspunsurile integrale de mai sus). Detalii despre cine sunt dezvoltatorii imobiliari din Comorova și cum a fost pădurea retrocedată și vândută.

Compania Ace Property Estate este înființată în 2021, nu figurează cu angajați și are cifră de afaceri zero pentru anul 2023, dar datorii de aproape 2 milioane de lei. Conform portalului termene.ro, prezintă risc comercial ridicat. Are ca obiect de activitate ”intermedieri în comerțul cu produse diverse”.

Mai multe detalii, pe G4Media.