Președintele USR, Dominic Fritz, l-a felicitat luni pe primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru victoria lui, despre care a spus că "este și o victorie a proiectului reformist al Guvernului Bolojan".

Liderul USR a spus că prezența mică la aceste alegeri "trebuie să pună toată clasa politică pe gânduri".

'Nu cred că este doar un fenomen punctual de oboseală electorală, chit că au fost multe alegeri în ultimul an. Cred că ne spune multe despre starea democrației și asta este un pericol pentru noi toți. Democrația nu poate supraviețui dacă există o majoritate care nu participă în ea și, de aceea, inclusiv pentru partidul pe care îl conduc, întrebarea este cum reușim să recâștigăm încrederea acestor oameni care nici nu mai merg la alegeri, pentru că nu mai cred că prin votul lor se poate schimba ceva, această provocare va fi o prioritate pentru USR", a continuat el.

Despre Cătălin Drulă, Dominic Fritz susține că alegătorii "au înțeles, cred eu, că el a intrat în această cursă cu bună credință, cu un devotament real pentru orașul în care s-a născut USR".

"Îi mulțumesc lui Cătălin Drulă că și-a asumat această provocare, care nu a fost ușoară, a fost un timp foarte scurt de campanie. Și vreau să și spun că, deși este foarte ușor să dai cu pietre în cineva care a pierdut o provocare electorală, vreau să spun că democrația noastră depinde de oameni care își asumă candidaturi, dezinteresat, depinde de oameni care fac acest pas în politică și întotdeauna vor ieși mai mulți pierzători decât câștigători, iar ca toată lumea să fie câștigată este important să respectăm inclusiv cei care au pierdut. Rezultatul candidatului nostru a dezămăgit, fără doar și poate. Am pierdut o bătălie și trebuie să fim sinceri cu noi înșine. Puteam mai mult. E clar că bazinul reformist care susține și USR a votat majoritar cu Ciprian Ciucu, un primar în funcție, și a dorit pe cineva care are experiență de primar. Ciprian Ciucu de 5 ani a condus Sectorul 6 și au dat acest vot rațional util", a mai spus Fritz.

De asemenea, acesta a mai precizat că el crede că a fost un vot și împotriva candidatului extremist.

"Mă bucur că o largă majoritate a bucureștinilor au respins această candidatură extremistă și a fost un vot pentru Ciprian Ciucu. Cred că acești oameni în continuare pot să se simtă reprezentați de USR, atunci când facem treabă cu miniștrii pe care îi avem, dacă se simt reprezentați de consilierii locali și generali și bineînțeles că și prin liderii partidului. O înfrângere nu te definește, ce te definește este felul în care te ridici după această înfrângere Și, de aceea, ceea ce se va întâmpla în USR în perioada următoare este extrem de important pentru succesul pe termen lung, nu doar al partidului, ci al ideei reformiste în România", a completat Dominic Fritz.

El a vorbit și despre faptul că USR va face "o analiză temeinică a acestor rezultate, o analiză care nu va fi întotdeauna comodă pentru noi".

"După cum vă imaginați, există păreri foarte diferite despre ce trebuie să se întâmple acum în USR și, de obicei cum este într-un partid, fiecare are o altă părere și fiecare de obicei caută vinovăția la altcineva. Și tocmai de aceea în acest proces nu vom fi grăbiți, ci trebuie să acceptăm această provocare de renoire cu multă maturitate. Ce este clar este că misiunea USR de a se lupta pentru statul de drept, pentru libertăți individuale, pentru un trai mai bun, pentru fiecare cetățean român, această misiune există în continuare și eu cred că avem o misiune. De a promova o generație mai vizibilă de lideri noi, de lideri profesioniști, conectați la oameni, așa cum o fac miniștrii noștri, de exemplu, în ministere, oameni ca Diana Buzoianu, Radu Miruță, Oana Țoiu, care arată în fiecare zi ce înseamnă să te lupți cu grupuri de interese, ce înseamnă să deconectezi anumite rețele de resursele statului. Fiecare partid trece prin momente grele și USR a mai trecut prin momente grele", a spus primarul Timișoarei.

Fritz se declară optimist că "vom trece și prin acest moment", iar "pentru oricine care ne cântă prohodul pentru a n-șpea oară pot să spun că nu vă facem această favoare să ne luăm rămas bun din politica românească".

Totodată, în ianuarie US va da drumul "la un proiect important pentru a genera idei pentru viitorul României".

"Credem că lipsește o dezbatere reală despre problemele mari și soluțiile mari de care această țară are nevoie și vom porni asta după perioada de sărbători. Voi convoca un congres al partidului, cel mai probabil în luna februarie, pentru a pune pe o nouă bază inclusiv statutul partidului, pentru câteva schimbări structurale, care să ne ușureze munca de a ne îndeplini misiunea pentru care oamenii votează", a completat Dominic Fritz.