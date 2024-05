FCSB va juca din nou pe Ghencea, Gigi Becali anunțând că situația s-a rezolvat cu ajutorul Guvernului.

La începutul lunii iulie, Arena Națională va fi închisă pentru fotbal, urmând ca acolo să aibă loc mai multe concerte și spectacole. Iar FCSB va juca în Ghencea, stadionul administrat de CSA Steaua, potrivit GSP.

Gigi Becali a anunțat joi că Guvernul a modificat legea și spune că Ministerul Apărării Naționale va decide acum dacă FCSB poate închiria stadionul, nu reprezentații CSA, cu care data trecută s-a contrat de mai multe ori anul trecut când a vrut să închirieze stadionul.



„Stadionul e rezolvat. Nu mai semnează colonelul de la CSA. Semnează ministrul, ca să nu mai facă ei figuri. Ciolacu a zis «Băi, ca să nu mai fie niște neica nimeni pe acolo și să mă fac de râs, ministrul va semna». Guvernul a decis. Gata! Ministrul semnează.

Eu nu am nevoie de discuții și certuri și scandaluri. Eu joc în Ghencea doar dacă nu pot juca pe Arena Națională, care e principalul stadion. Și dacă mai câștigă și Gabriela Firea alegerile pentru Primăria, o să facem un trafic de influență (n.r- râde). Și vom juca doar acolo. Acum procurorii te pot lua de la declarația asta”, a spus Gigi Becali.

Declarația lui Becali face referire la un dosar deschis după o anchetă GSP. Pe 18 iunie 2018, Gazeta Sporturilor a publicat o investigație care scotea la iveală modul în care a fost atribuit contractul pentru îngrijirea gazonului de pe Arena Națională.

La finalul lui martie 2017, pe fondul cererii lui Becali de a avea stadionul, Primăria Capitalei hotărăște să întrerupă contractul-cadru de întreținere a Național Arena cu firma UTI.

Pe 1 noiembrie, se înregistrează în Primăria Capitalei îl alege pe Becali ca prestator de servicii pentru gazon, fără licitație, fără SEAP, fără nicio regulă de achiziție publică.

+++

Pe data de 10 mai, patronul FCSB, Gigi Becali, a recunoscut că a „pompat” jumătate de milion de euro în campania PSD a Gabrielei Firea.

„Fina mea candidează. Ea nu are bani. Candidații de la europarlamentare trebuie să dea niște bani împrumut, pe care-i iau înapoi. Și ea nu are de unde. Așa fac partidele. Și a venit la mine să o ajut, și eu i-am dat că este fină. Eu n-am nevoie de DNA, o fac publică (donația - n.r.), am dat la PSD 500.000 euro. Bani pe care mi-i dă înapoi, după ce primesc ei de la stat. Că statul le dă o sumă de bani în funcție de procentaj. Nu știu cât ia”, a spus Gigi Becali într-un videoclip postat pe canalul de Youtube zonenewstv, potrivit prosport.ro.

Contactată joi de HotNews.ro pentru a spune dacă împrumutul este către organizația de București a PSD, Gabriela Firea a răspuns. „Nu m-a împrumutat pe mine, a împrumutat partidul, PSD național, prin notar public, în condițiile legii. Puteti sa luati legatura cu doamna Elena Vlad - director economic PSD. Banii sunt pentru campania generală, împrumutul era pentru europarlamentare, nu pentru locale. La locale oricum sumele sunt mult mai mici, decât la europarlamentare”.