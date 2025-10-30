Organizația neguvernamentală Funky Citizens anunță deschiderea înscrierilor pentru observatorii independenți care vor monitoriza procesul electoral la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025.

Cei interesați se pot înscrie pentru a observa scrutinul în Municipiul București, județul Buzău și alte 12 localități din țară.

Cu o experiență solidă în acreditarea a peste 3.000 de observatori în ultimii doi ani, atât în România, cât și în Republica Moldova, Funky Citizens face apel la cetățeni să se implice activ pentru garantarea transparenței și corectitudinii scrutinului.

Rolul observatorului independent

Observatorii independenți acreditați de Funky Citizens au responsabilitatea de a

monitoriza întregul proces electoral – de la deschiderea secțiilor de votare până la

numărarea finală a voturilor și centralizarea rezultatelor.

Această formă de implicare civică oferă cetățenilor oportunitatea de a contribui direct la protejarea integrității procesului electoral, la înțelegerea în detaliu a procesului de vot și la un rol activ în consolidarea încrederii publice în sistemul electoral.

Criterii și proces de înscriere

Funky Citizens invită la înscriere cetățenii români care nu sunt membri ai unui partid politic

și nu sunt implicați în campania electorală a vreunui candidat. Experiența anterioară în

observarea alegerilor nu este necesară. Organizația asigură training complet privind

legislația electorală și procedurile de monitorizare, materiale educaționale pregătitoare și

suport pe tot parcursul zilei de 7 decembrie.

Înscrierile se pot face până la data de 30 noiembrie 2025 prin completarea formularului

disponibil la https://fiiobservator.funky.ong/.