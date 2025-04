Liderul AUR, George Simion, a aprobat semnarea unui contract de 1,5 milioane dolari din banii românilor pentru a denigra România în SUA, în cadrul unor interviuri și întruniri cu oficiali americani.

Contractul semnat în 18.04.2025 prevede o campanie de lobby care să-i asigure lui Simion sprijin din partea unor personalități americane cu notorietate, promotoare mai ales ale curentului MAGA. Suma cheltuită ar proveni din banii pe care AUR îi obține din subvenția plătită de statul român partidelor parlamentare, dezvăluie G4media.ro.

Autoritatea Electorală Permanentă, instituția care analizează legalitatea cheltuielilor din campania electorală, va demara procedura de verificare a posibilului contractului de lobby din SUA, au declarat pentru Hotnews.ro surse din conducerea instituției.

În timpul vizitei în Satele Unite de săptămâna trecută, Georege Simion s-a întâlnit cu Steve Bannon, cu Robert W Malone și cu influencerul Jack Posobiek. Toate trei întâlnirile au fost postate pe rețeaua X.

AUR neagă informațiile referitoare la încheierea contractului de lobby în SUA, în valoare de 1,5 milioane de dolari.

„Informațiile prezentate de dumneavoastră sunt false. Nu există niciun contract semnat de AUR cu firma la care faceți referire. Este o dezinformare. Nu am semnat niciun contract și nici nu am dat vreun ban unei entități din Statele Unite sau din orice altă țară cum ați descris în articol. Cheltuielile noastre sunt transparente și nu însumează nici pe departe suma pe care o afișați”, a transmis AUR.

Conform surselor G4Media, George Simion s-a dus în SUA, alături de Mateea Petrescu, directoarea de comunicare a fraților Tate. Numele femeii apare și în contractul pe care AUR l-ar fi semnat în 18 aprilie 2025.

Contractul de lobby ar presupune ca liderul AUR să aibă o serie de interviuri cu influenceri dar și întâlniri cu oficiali americani, iar G4Media a publicat în premieră interviul pe care George Simion i l-a dat lui Steve Bannon (unul dintre foștii consilieri ai lui Trump), interviu în cadrul căruia Simion a făcut mai multe declarații aiuritoare despre faptul că el e candidatul „ales” și că sistemul ar vrea să-l elimine prin orice mijloace, chiar și prin „asasinare”. El a lăsat să se înțeleagă că în Românie sunt fraudate alegerile electorale.

George Simion a negat, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV, miercuri seara, târziu, că a plătit "măcar un dolar către nicio companie din SUA sau din alte țări” pentru o acțiune de lobby în SUA.

"Au înnebunit săracii nu mai știu de ce să se lege (…) Nu a existat niciun contract, nu a existat niciun dolar, nu a existat nicio plată”, a spus el.



Întrebat despre întâlnirile pe care le-a avut în timpul vizitei în SUA, acesta a afirmat că tot ce poate să spună este că "sancțiunile pentru anularea alegerilor abia acum au început”, dar este vorba despre o chestiune "care este reversibilă în momentul în care ne vom întoarce la democrație”.

"O să fie 100 la sută acest semnal (…) România care nu mai este o democrație, este un regim hibrid”, a spus el.

În interviul cu Bannon, Simion a admis că l-a rugat pe Bannon să-i pună o vorbă bună și pe lângă Alex Jones (realizator emisiuni radio în SUA), pentru că „e nevoie de implicarea americanilor în alegerile din România”: „Vom lupta umăr la umăr cu Matteo Salvini, cu Robert Fico și cu alți lideri naționaliști europeni, avem nevoie de ajutorul vostru, de aceea te-am rugat să-i scrii lui Alex Jones, în speranța că vom avea o discuție… Este nevoie să răspândim informațiile noastre și e nevoie ca voi să vorbiți despre alegerile noastre din 4 mai”.

Ex-AUR, Claudiu Târziu a spus în emisiune la Antena 3 că nu știa despre contract pentru că nu mai era în partid. „După cum vedeți contractul e făcut pe 18 aprilie, eu am plecat din AUR pe 9 aprilie, dar nu am avut vreo știință pe acest subiect de vreo negociere, Dar trebuie să precizez că nu mi se pare nimic ciudat sau nepotrivit în avea o firmă de lobby, dacă asta crezi că te poate ajuta într-o campanie electorală. E legal, nu intră sub incidența legii românești, nici a celei americane, lucrurile astea se fac. Se pune problema de oportunitate, în ce măsură te ajută să îți faci lobby în America”, a spus el.

Întrebat dacă nu e și o problemă de moralitate, având în vedere că George Simion a promis în mai multe rânduri că va folosi subvenția primită de partid pentru a le face case și spitale românilor, Claudiu Târziu a spus: „Și de moralitate în privința cheltuirii banilor publici pe care ai spus că nu-i cheltui … trebuie văzut dacă banii sunt din subvenția dată de statul român. Orice partid politic poate să facă tot felul de cheltuieli pentru propagandă politică pentru a-și duce mesajul politic mai departe din subvenția de la stat. Nu mă îndoiesc că George Simion a consultat avocații înainte de a încheia un astfel de contract și e legal”, a spus Claudiu Târziu.

Documentul semnat de Lulea, pe site-ul Departamentului american de Justiție

Deși Simion neagă contractul, Antena 3 CNN a descoperit documentul pe site-ul Departamentului american de Justiție.

Contractul, semnat pe 18 aprilie 2025 de prim-vicepreședintele AUR Marius Lulea, prevede ca suma de 1,5 milioane de dolari să fie plătită în termen de 30 de zile.

Pe contract apare și numele Mateea Petrescu, directoarea de comunicare a fraților Tate.

Compania de lobby nu primește niciun ban dacă nu-și respectă angajamentele: de a antama întâlniri cu lideri politici americani la Washington DC pentru George Simion și apariții în presa americană.