Fostul lider al UNPR Gabriel Oprea explică de ce a revenit în PSD.

”Am intrat în PSD în anul 2004, am fost președintele organizației de Ilfov, pe care am dus-o dintre cele din urmă, între cele fruntașe, în rândul organizațiilor partidului, ca performanță politică. Am fost vicepreședinte și am coordonat departamentul de apărare, am fost ales deputat și numit ministru al administrației, apoi al afacerilor interne, din partea PSD. În 2009 am plecat din partid, dar nu din dorință proprie, ci pentru că am avut o viziune diferită față de conducerea de la acea vreme în privința numirii șefului DIPI, în primul meu mandat la ministerul de interne”, a scris luni pe Facebook Gabriel Oprea, adăugând că el nu aparține "statului paralel” și nici nu crede în această noțiune.





”Am sprijinit Partidul Social Democrat până la capăt și pentru acest sprijin am fost pus inclusiv în situația să demisionez din funcția în care am fost ales, aceea de senator...Apartenența mea la Partidul Social Democrat este una firească. Am fost invitat să revin în PSD...Nu am venit la ciolan, am venit la greu, să ajut și cred că trebuie să fim uniți pentru a fi puternici, să construim, să întărim, să strângem rândurile, nu să distrugem. Cred că Partidul Social Democrat are nevoie acum de unitate, are nevoie să-și adune forțele și să se pregătească temeinic pentru a câștiga alegerile importante de anul viitor”, a mai scris Oprea, implicat în mai multe dosare penale.

După ce Viorica Dăncilă a anunțat că Oprea e vicepreședinte al PSD, în urma unui protocol cu câteva sindicate, mai mulți membri importanți ai partidului și-au manifestat nemulțumirea față de revenirea fostului vicepremier, o figură prea puțin agreată în spațiul public.