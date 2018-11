Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a spus că își așteptă sentința în cadrul ședinței CExN, afirmând că se dorește că ea să rămână fără funcțiile politice pe care le deține în partid.

"Îmi aştept sentinţa. Aştept să fim convocaţi la Comitetul Executiv, să vedem ce se va întâmpla acolo. Prea mari surprize nu cred că vor fi. Am înţeles că situaţia mea este deja decisă, dar voi merge. Am înţeles că se doreşte, cel puţin pentru început, să rămân fără funcţiile politice, preşedintele PSD Bucureşti şi Ilfov. (....) Îmi aştept sentinţa cu demnitate, cu capul sus. Am intrat în PSD simplu membru de partid voi rămâne simplu membru de partid, dacă asta va fi dorinţa domnului Dragnea", a spus Firea, potrivit Agerpres.