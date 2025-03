"Urmașii" lui Călin Georgescu aruncați în cursa prezidențială, Anamaria Gavrilă și George Simion, deși cel din dintâi nu le-a pronunțat niciodată numele ca posibili succesori ai lui în alegerile din mai, au stabilit strategia pentru scurtin.

Anunțul a fost făcut de cei doi printr-o înregistrare video transmisă de Realitatea PLUS, televiziunea de casă a pro-rusului Călin Georgescu și a așa-zișilor suveraniști.

"Dragii noștri, suntem împreună și împreună vom fi și de acum înainte. Așa cum v-am promis înainte de a rămâne vreo candidatură definitivă, unul dintre noi îl va susține pe celălalt. Ducem mișcarea suveranistă mai departe și continuăm ce am început. Vom fi în fiecare zi împreună și vom fi împreună cu voi uniți în conștiință, uniți în cuget și simțiri. Mergem până la capăt! Nu este vorba de o persoană, ci de un principiu. Doamne ajută!", a spus Simion.



"S-a luat hotărârea ca împreună să îl susținem pe cel care are cele mai multe șanse. Pentru că domnul George Simion are un partid mare în spatele său, are o structură, noi toți trebuie să trecem peste partid, așa cum a spus și domnul Călin Georgescu si să susținem această mișcare, dându-i toate șansele. Așadar, eu mă voi retrage, ca să nu apar pe buletinul de vot și ca să nu se împartă voturile. Ne place, nu ne place, este un număr limitat de candidați pe care îi avem pe buletinul de vot și noi trebuie să alegem cu sufletul si să înțelegem si să respectăm decizia domnului Călin Georgescu, pe care a luat-o împreună cu noi", a declarat și Gavrilă.

+++

Șefa POT, Anamaria Gavrilă, s-a retras din cursă, astfel că se încadrează în termenul limită stabilit de BEC pentru miercuri ca cei care nu mai vor să candideze să anunțe și să nu figureze pe buletinele de vot.

Gavrilă, un personaj destul de nepopular, dar care a intrat în Parlament cu partidul său cățărându-se pe imaginea pro-rusului Călin Georgescu, nici nu avea de gând să intre în cursă.

Strategia ei și a lui Simion a fost ca ea să își depună candidatura, pentru că, în cazul în care BEC sau CCR i-ar fi respins dosarul liderului AUR, polul așa-zis suveranist ar fi avut reprezentare la alegeri.

Miercuri dimineață, George Simion a scris pe pagina lui de Facebook: "Bună dimineața! Azi va fi o zi istorică. ÎMPREUNĂ! HAI ROMÂNILOR!".