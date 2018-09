Ambasadorul României în SUA, a declarat marţi, înainte de a intra la audierile de la Comisia de Control SRI, că există un interes politic pentru a pleca din această funcţie.

”Respect Comisia şi am răspuns invitaţiei, care are legătură cu activitatea de director, nu cu declaraţii diplomatice sau cu activităţile mele diplomatice. În ceea ce priveşte declaraţia pe care am făcut-o, bineînţeles că mi-o menţin. Ea este concordantă cu realitatea, cu ceea ce a declarat şi Guvernul american. Consider că am spus un adevăr şi consider că am lucrat în interesul naţional. Nu înţeleg cum poate cineva să afirme că am interferat cumva în politica americană, când este vorba de o persoană privată. Nu am văzut nici cel mai mic gest, atitudine sau declaraţie din partea americană care să confirme acest lucru", a declarat George Maior.

"Dacă există un interes politic pentru a pleca din această funcţie, şi văd că există, acesta este determinat de raţiuni politice carere trebuie explicate. Eu nu mi le explic, nu are legătură cu diplomaţia şi cu faptul că mi-am făcut datoria în interesul naţional românesc”, a mai declarat ambasadorul român în SUA.

Maior a precizat că luni a discutat cu ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, în cadrul căreia a explicat "foarte detaliat argumentele care cred că reprezintă până la urmă un punct de vedere valid românesc".



George Maior a intrat de ceva timp în vizorul lui Liviu Dragnea, care a declarat în mai multe rânduri că acesta ar trebui retras de la post. Presiunile s-au intensificat după ce Maior a minimalizat scrisoarea lui Rudolph Giuliani: "Domnul Giuliani este un personaj spumos şi extrem de combativ în discuţiile din SUA. Nu ştiu dacă mai este avocatul domnului Trump. Verificaţi acest lucru. În orice caz, ea (scrisoarea - n.r.) este expresia unui lobby iniţiat de anumite forţe, care sunt interesate de apărarea unor personaje de la noi care au avut probleme cu justiţia”.

Într-un demers prea puţin obişnuit şi deloc diplomatic, Ministerul de Externe a ţinut să-l dojenească în public pe ambasador, lăsând impresia că acesta a exprimat o opinie ce contravine celei a statului român în această chestiune.

"Domnul Ambasador George Maior a avut o poziție care nu a fost aprobată la nivelul Centralei MAE sau al Guvernului, și nu reprezintă poziția MAE. Un ambasador al României ar trebui să fie preocupat ca, în conformitate cu Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice, să reprezinte întotdeauna interesele statului român în statul în care este acreditat. Rolul domniei sale este de a promova interesul național așa cum decurge el din consensul la nivel instituțional și să se abțină de la declarații publice de natură să afecteze negativ relațiile bilaterale cu alte state”, a transmis MAE pe 27 august.

După ce Giuliani a recunoscut că a fost o acţiune de lobby, Ministerul de Externe ar fi renunţat - potrivit Ziare.com - să-l mai convoace pe ambasador.

Dragnea şi Tăriceanu au continuat însă să arate cu degetul spre Maior.

"Cred că, în contextul în care ambasadorul României în Statele Unite se implică în jocuri politice pe scena politică americană, luând partea unora în defavoarea altora, face o mare greşeală şi acest lucru este inadmisibil pentru un ambasador. Aşa cum noi avem pretenţia ca ambasadorii străini acreditaţi la Bucureşti să nu intervină în disputele de politică internă, acelaşi lucru trebuie să-l facă şi ambasadorul României la Washington. Probabil că domnul Maior a rămas cu anumite sechele de pe vremea când era director la SRI şi făcea jocurile politice şi nu se poate abţine nici acolo. Din ce ştiu, mâine va fi chemat la Comisia de supraveghere a SRI, unde va trebui să dea o serie de explicaţii pe această problemă", a declarat luni, la Parlament, Călin Popescu-Tăriceanu.