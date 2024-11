Guvernul a publicat vineri documentul primit de la autoritățile ucrainene privind motivele pentru care liderul AUR George Simion are interdicție să intre pe teritoriul Ucrainei.

"Serviciul de Securitate al Ucrainei a decis să aplice o măsură administrativă restrictivă sub forma unei interdicții de călătorie în Ucraina împotriva lui Simion George, membru al Parlamentului României”, se arată în răspunsul autorităților ucrainene la solicitarea premierului Marcel Ciolacu privind comunicarea motivelor pentru care liderul AUR a primit interdicție în Ucraina.

”Decizia a fost luată pe baza informațiilor disponibile cu privire la activitățile activități antiucrainene sistematice ale acestui politician, care contravin intereselor naționale ale Ucrainei și încalcă suveranitatea de stat și integritatea teritorială a acesteia”, precizează Kievul.

Declarațiile lui Simion George au ca scop ”discreditarea Ucrainei pe arena internațională și promovarea ideologiei unioniste care neagă legitimitatea frontierei de stat a Ucrainei. În plus, el răspândește narațiuni despre presupuse încălcări ale drepturilor minorității românești din țara noastră”, se mai arată în răspuns.

Simion are interdicție și în Republica Moldova.

”Am văzut de câteva zile această presiune de a se afla ce am primit eu în funcția de prim-ministru, direct sau prin serviciile de intelligence din România, cu privire la interdicțiile din Republica Moldova și din Ucraina ale lui George Simion. Și atunci am început demersurile. În Republica Moldov, răspunsul a fost unul foarte simplu, s-au menținut lucrurile și măsurile luate acum câțiva ani, parcă era Dodon sau cine era președinte, nu cunosc toată istoria, deci nu au dat lucruri suplimentare și, cu adevărat, din Ucraina mi-a venit un răspuns scris”, a declarat anterior publicării răspunsului premierul Marcel Ciolacu.

”Reprezentanții acestui sistem dinamitează instituții de forță ale statului român doar pentru a relansa o fumigenă deja răsuflată, care m-ar inculpa pe mine de legături cu Rusia, dușmanul de la Răsărit ce ne-a sfârtecat și călcat în picioare trupul Țării de atâtea ori! Ceea ce trebuia să fie o „lebădă neagră” a acestor alegeri se pare că este doar o curcă beată”, a reacționat Simion.

”Motivul interdicției mele în Ucraina: activitatea mea pro-românească! Autoritățile ucrainene, cele invocate de trompetele și propaganda PNL, confirmă ceea ce am tot spus: activitatea mea pro-românească, acțiunile mele în sprijinul fraților noștri din Cernăuți, din Ucraina, promovarea adevărului istoric în comunitățile de români din Ucraina, acestea sunt motivele reale care au dus la interdicția mea în Ucraina. Când am repetat în ultimele zile peste tot că nu m-am văzut și nu am legături cu niciun serviciu străin (fie el și rusesc, ca să fie și pe înțelesul Antenei 3), nu m-a băgat nimeni în seamă pentru că propaganda galben-albastră a liberalilor pompează bani pe bandă rulantă în presa aservită”, a mai spus George Simion.

Elena Lasconi și Nicolae Ciucă au insistat ca autoritățile române să explice opiniei publice motivele pentru care Simion are interdicție în R. Moldova și Ucraina.