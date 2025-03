Liderul extremist AUR, George Simion, una dintre "rezervele" lui Călin Georgescu pentru cursa prezidențială, și-a depus vineri candidatura.

Alături de Simion a fost conservatorul polonez Mateusz Morawiecki, fost premier al Poloniei.

"Sunt aici nu pentru vreun partid sau altul, nu pentru o candidatură sau o funcție. Sunt aici pentru a răspunde unei chemări. Sunt aici pentru a răspunde unei nevoi din societatea românească. Nu este vorba de o persoană și în niciun caz nu este vorba despre mine, ci despre un principiu. Vreau să vă spun că sunt tare bucuros și uimit. Am reușit să strângem cu mult peste pragul necesar semnăturile pentru depunerea dosarului de candidatură și iar energia ultimelor 48 de ore a fost uimitoare. Românii au știut să se mobilizeze și au arătat că mai avem o șansă. Trebuie să profităm de această șansă, trebuie să știm să mergem cu această oportunitate pe care o avem și care s-a deschis în fața noastră. Mulțumesc Aneimaria pentru că a știut să meargă împreună în echipă, în această echipă și în această formulă. Deci nu e vorba despre mine. Dar despre mine vă pot spune un singur lucru. Voi încerca să mă autodepășesc, să depun toate eforturile posibile și imposibile pentru neamul nostru", a spus Simion după ce și-a depus candidatura.

Simion a făcut o singură promisiune, și anume "să merg până la capăt și să nu trădez poporul român".

"Sigur că da, eu ca persoană voi deveni ținta sistemului în următoarele două luni. Vor inventa lucruri despre mine, se va scrie multă beletristică, vor apărea înregistrări false, realizate cu tehnica deepfake și prin intermediul inteligenței artificiale. Nu ne interesează. Nu este despre mine aici. Nu pentru mine s-au strâns de duminică până acum peste 600.000 de semnături. Și un număr, sunt sigur, la fel de impresionant pentru colega mea, Anamaria", a continuat el.

George Simion a precizat că suvernaiștii au un singur obiectiv - "revenirea la democrație și revenirea la normalitate".

"AUR a cerut prin toate mijloacele, posibile și imposibile, de la acțiuni în Parlament, la acțiuni în instanță, până la proteste pașnice, reluarea alegerilor, începând cu turul 2. Am făcut acest demers în ciuda faptului că nu mai eram direct implicați și în ciuda propriului interes. Am făcut-o asumându-ne riscul de a părea nebuni. Dar lumea a fost schimbată doar de vizionari. Am făcut-o în numele democrației funcționale pe care o apărăm și pe care o reglăm doar prin vot și nu prin ingerințe politice. Este timpul, așadar, să vorbim despre democrație", a mai adăugat acesta.



La scurt timp, avocatul Bogdan Ionescu a declarat la Antena 3 CNN că a depus o contestație împotriva candidaturii lui George Simion, acuzând-ul că este ”cel mai ne-eligibil candidat din punct de vedere al palierului constituțional”.