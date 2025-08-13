Liderul extremist AUR, George Simion, a declarat că este "inevitabilă" venirea partidului său la guvernare și a spus că PSD "are întotdeauna ocazia să se întoarcă la poporul român" și să accepte o guvernare care îl are ca premier pe Călin Georgescu.

"PSD trebuie să se lămurească dacă este și el un partid sosorist, care o susține pe Ursula von der Leyen și politicile de federalizare ale Europei și tot acest curent LGBT sau rămâne de partea poporului", a spus Simion, marți seară, la Realitatea PLUS.

Simion a mai spus că are de luptat cu o guvernare "găunoasă" și alege să vadă ce poate face AUR să ajungă cât mai repede să guverneze.

De asemenea, el a precizat că intenționează să devine "și mai serios dacă e cazul" în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare”.

El susține că este "inevitabilă" venirea AUR la guvernare și speră ca din toamnă să ajungă la Palatul Victoria.

Revenind la PSD, George Simion crede că partidul are întotdeauna ocazia "să se întoarcă, să reîntoarcă, să revină către poporul român, acceptând o guvernare care îl are ca prim-ministru pe Călin Georgescu”.