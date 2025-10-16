Liderul extremist AUR, George Simion, a declarat că, pentru a scoate România din actuala situație dezastruoasă, este dispus să susțină guvernarea care să stopeze criza economică în care suntem.

"Eu am spus de nenumărate ori și spun că atât timp cât oprim actuală criză gravă actualul atac asupra democrației , eu sunt dispus să fac sacrificii ca președinte AUR Nu vreau să creadă cineva că mi arog mai mult decât e în dreptul meu sau dreptul AUR, deși avem perspective foarte bune , vrem alegeri anticipate. Eu mi-aș dori în momentul acesta să ajungem la construcție. Să știți că nu e vorba de mine, eu înțeleg cinci milioane de voturi pe 18 mai, înseamnă dorința poporului român și o mișcare suveranistă. Putem ajunge și la 7 milioane de voturi, meritul îi aparține lui Călin Georgescu”, a declarant George Simion la Realitatea PLUS, vorbind despre o posibilă guvernare AUR-PSD.

Simion a continuat prin a spune că, "pe drum spre TV, m-a oprit cineva din Măgurele, au așteptări din partea noastră, să înlăturăm actuală guvernare, suntem pregătiți și suntem gata să facem sacrificii".

Apoi a adăugat că AUR nu vrea puterea pentru ea, ci "pentru poporul român, Călin Georgescu trebuie să ajungă în fruntea țării".

"Noi suntem deschiși să susținem guvernarea românească, care să oprească criză economică în care suntem și vorbim astăzi și în numele AUR, îl am alături de mine, pe Petrișor Peiu dar vorbesc și în numele conducerii partidului cu oricine dorește binele poporului roman", a mai explicat liderul extremist.

