Președintele partidului extremist AUR, George Simion, a afirmat că toată România are nevoie de explicații în urma deciziei BEC prin care a fost respinsă candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale și consideră hotărârea ”abuzivă”.

”Toată România are nevoie de explicații. Ieri, prin decizia abuzivă a BEC am trăit un nou episod din lovitura de stat începută pe 6 decembrie. Este o pagină neagră a democrației noastre firave, a democrației noatre originale a la Ion Iliescu. După ora 23 am văzut iarăși români lovind în alți români. Am văzut jandarmi răniți și protestatari răniți pentru că niște criminali ne-au înhăitat unii împotriva altora. (...) Facem apel la calm și la revenirea la alegeri libere în al 12-lea ceas. Nu ne vom mai putea împrumuta nici măcar la 10% dobândă. Nu zic eu că democrația în Romnia este firavă o zic toate indexurile internaționale”, a declarat George Simion, citat de News.ro.

Simion a mai afirmat că urmează să se consulte cu Călin Georgescu pentru a vedea ce cale trebuie parcursă.



”Veți întreba dacă voi candida sau dacă AUR va avea candidat. Oricâte abuzuri pe care ei le fac, noi avem votul, democrația de partea noastră și puterea poporului. Indiferent câte narative am văzute pe unele tv-uri dictate dn birouri, vom avea de partea noastră votul și vom reintra în cursul democratic. Așteptăm sfatul pe care ni-l va da Călin Georgescu și ce cale va trebuie parcursă. Este decizia lui. Iar noi, popotul român, rămânem alături de principiile democratice”, a declarat Simion.



George Simion a mai afirmat că cere transparență din partea celor aflați la putere.



”Poporul român nu va accepta jocuri de culise și agende ascunse, cerem transparență totală din partea celor aflați la putere și vom continua să luptăm pentru o Românie în care guvernarea, puterea este responsabilă în fața cetățenilor și nu în fața unor interese ascunse. Românii au dreptul fundamental să-și exprime nemulțumirea, iar noi înțelegem frustrarea profundă care i-a determinat pe oameni să iasă în stradă. Furia pe care o vedem din partea românilor este rezultatul a ani de zile de trădare din partea unei clase politice care se dovedește a fi nedemocratică și din partea unui guvern care refuză să asculte vocea românilor”, a declarat președintele AUR.



El a adăugat că AUR nu susține violența și distrugerea proprietății.



”Deși susținem pe deplin dreptul la protest, AUR nu susține violența și distrugerea proprietății. Lupta noastră este una morală și democratică nu una a haosului și distrugerii. Iar apelul meu către autorități așa iresponsabile cum s-au dovedit a fi până acum este să nu folosească pretextul incidentelor provocate, inclusiv prin infiltrați a căror identitate nu o cunoaștem, pentru a suprima opoziția legitimă. Românii au dreptul să fie auziți și Guvernul trebuie să răspundă prin soluții, nu prin represiune. Facem un apel la toți românii să rămână uniți și disciplinați. Puterea noastră stă în numărul nostru, în ideile noastre și în capacitatea de a rămâne concentrați pe schimbare, nu în acțiuni necontrolate care joacă în favoarea adversarilor noștri. Doar adversarii României au de câștigat din haos și din violență”, a spus Simion.



Liderul AUR a susținut că nu a existat nicio problemă la dosarul de candidatură al lui Călin Georgescu.



”Ca să înțeleagă toată țara, nu a existat nicio problemă la dosarul de candidatură al domnului Călin Georgescu. Nici o problemă. Au fost toate actele acolo, au fost toate semnăturile acolo. S-a adus de către reprezentantul PNL, domnul Cristi Ene, argumentul că ar lipsi o semnătură pe o anexă la declarația de avere. S-a votat și s-a trecut peste acel capitol pentru că nu era necesară nici anexa și nici vreo semnătură. Deci toate actele erau în regulă, semnăturile erau în regulă. Judecătorii s-au retras 15 minute, cu siguranță putem spune că aveau deja decizia luată, aveau motivarea formulată, după care s-a trecut la vot și pentru validarea candidaturii domnului Călin Georgescu, care avea exact aceleași acte și numărul de semnături necesare ca și Nicușor Dan”, a menționat liderul AUR.



El a mai transmis că responsabilitatea pentru această criză revine celor aflați la putere.



”Dacă aceasta nu este represiune politică, nu știu ce mai este. Responsabilitatea reală pentru această criză revine celor aflați la guvernare, celor aflați la putere care ignoră cererile poporului, votul poporului. În primul și în primul rând îl consider vinovat pe Marcel Ciolacu pentru ceea ce se întâmplă. Și consider că actuala guvernare împinge România către un dezastru economic și social. În loc să reprime protestele și votul democratic al românilor guvernul ar trebui să asculte motivele pentru care oamenii sunt în stradă”, a mai afirmat George Simion.