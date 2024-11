Candidatul la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a declarat marți că nu are troli care l-au susținut, menționând că pune interesul național "pe primul loc". El a susținut o declarație de presă, refuzând să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

"Vreau să fiu un președinte care pune poporul, țara lui, pe primul loc. Nu e negociabil - cooperare, diplomație, eleganță, onoare, diplomație continuă și este interesul național pe primul loc, cu toate țările lumii, inclusiv cu NATO și Uniunea Europeană. Am fost acuzat că vreau să scot România din NATO și din Uniunea Europeană - fals, nu am spus acest lucru niciodată. Am spus însă că vreau să negociez și vreau să pun interesul național pe primul loc, pentru că nu putem accepta orice. Trebuie negociat totul în avantajul poporului român", a afirmat Georgescu, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, președintele Comitetului militar al NATO, Rob Bauer, "a cerut tuturor oamenilor de afaceri din țările NATO să se pregătească de un scenariu de război", însă nu a existat consultare cu statele aliate. Acest lucru "este o rușine și o jignire adusă tuturor țărilor membre NATO", a susținut Călin Georgescu.

El a transmis că susține "strategia păcii, nu strategia războiului".

"Am fost acuzat că am troli. Nu am troli. Și, mai mult de atâta, este o jignire adresată celor 2.120.404 oameni care m-au votat. Așa au venit troli și la secțiile de votare? Este foarte ciudat", a mai declarat Georgescu.

El a informat că a solicitat o dezbatere la media publice cu Elena Lasconi, contracandidata sa la turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dar cea din urmă ar fi refuzat.